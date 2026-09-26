نبيل فهمي يبحث مع المفوض السامي لحقوق الإنسان تعزيز التعاون

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الأمين العام في مستهل اللقاء عن التهنئة للمفوض السامي بمناسبة تجديد ولايته لفترة ثانية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث أكد الأمين العام، في هذا الإطار، أهمية تناول قضايا حقوق الإنسان بمنظور مجرد.

كما أعرب عن تطلعه إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وتحديثها، بما يعزز التعاون في مجالي بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.