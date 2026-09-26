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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يبحث مع المفوض السامي لحقوق الإنسان تعزيز التعاون

نبيل فهمي والمفوض السامي لحقوق الإنسان
نبيل فهمي والمفوض السامي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الأمين العام في مستهل اللقاء عن التهنئة للمفوض السامي بمناسبة تجديد ولايته لفترة ثانية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث أكد الأمين العام، في هذا الإطار، أهمية تناول قضايا حقوق الإنسان بمنظور مجرد.

كما أعرب عن تطلعه إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وتحديثها، بما يعزز التعاون في مجالي بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

نبيل فهمي جامعة الدول العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

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