تكريم ووداع..سفير السودان بالقاهرة يغادر منصبه

أقامت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة، حفل تكريم ووداع للفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، تقديراً لجهوده المخلصة وعطائه خلال فترة رئاسته للبعثة، وما تحقق خلالها من إنجازات في مختلف مجالات العمل الدبلوماسي والقنصلي والخدمي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشهد الحفل حضور الفريق أول عوض بن عوف، والسفير علي يوسف، وزير الخارجية السوداني السابق، والسفير هاني صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السابق، والسفير كريم مختار، ممثل وزارة الخارجية المصرية، إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية بالقاهرة، وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية، وقيادات الجالية السودانية، ورجال الأعمال والإعلاميين والفنانين وممثلي المؤسسات والقطاعات المجتمعية السودانية والمصرية.

وتخلل الحفل عدد من الكلمات التي عبّرت عن التقدير للجهود التي بذلها السفير خلال فترة توليه مهامه، وإسهاماته في تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان ومصر، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين السودانيين، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية في البلدين.

وفي كلمته باسم أسرة السفارة، أكد السفير عمر الفاروق سيد كامل، نائب رئيس البعثة، أن حفل التكريم والوداع يأتي وفاءً لمسيرة حافلة بالتفاني والعطاء والإنجاز، مشيداً بجهود السفير في قيادة العمل الدبلوماسي خلال مرحلة استثنائية، شهدت تحديات كبيرة فرضتها الحرب وتزايد أعداد المواطنين السودانيين المقيمين في جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى ما تحقق خلال هذه الفترة من جهود في تطوير العمل المؤسسي والارتقاء بالخدمات القنصلية والصحية والتعليمية والثقافية، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل دور السفارة في خدمة المواطنين والدفاع عن مصالح السودان في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً مواصلة البعثة العمل على الملفات والمبادرات التي شهدتها المرحلة الماضية.

مسيرة حافلة بالعطاء

من جانبه، أشاد السفير علي يوسف، وزير الخارجية السوداني السابق، بالجهود التي بذلها السفير عدوي خلال فترة عمله بالقاهرة، مثمناً إسهاماته في تعزيز العلاقات السودانية المصرية، وما قدمه من عطاء في خدمة السودان ومواطنيه، ومتمنياً له التوفيق والسداد في مهامه المقبلة.

كما عبّر السفير هاني صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السابق، عن تقديره للدور الذي اضطلع به السفير في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى التطور الذي شهدته الخدمات القنصلية والتحول الرقمي، والجهود المبذولة في ملفات التعاون الاقتصادي والاستثمار والبنية التحتية وإعادة الإعمار. وأكد أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز الروابط التاريخية والشعبية بين السودان ومصر.

وشهد الحفل كلمات لممثلين عن قطاعات الثقافة والجالية ورجال الأعمال، تناولت إسهامات السفير في دعم المبادرات المجتمعية والثقافية والإنسانية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين السودانيين، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى حماية التراث السوداني والمحافظة على الهوية الثقافية في ظل الظروف الراهنة.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي عن بالغ شكره وتقديره لأسرة السفارة ولكافة الجهات والشخصيات التي شاركت في تكريمه، مستعرضاً جانباً من تجربته منذ تكليفه بالمهمة في مارس 2024م، وما واجهته البعثة من تحديات فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد أن ما تحقق من إنجازات كان ثمرة جهد جماعي وتعاون وثيق بين أعضاء البعثة الدبلوماسية والإداريين والموظفين والعاملين والمتعاونين، إلى جانب الشركاء من المؤسسات الرسمية والمجتمعية في السودان ومصر، معرباً عن اعتزازه بروح الفريق التي سادت العمل خلال فترة رئاسته للبعثة.

كما أعرب عن تقديره لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، وللمؤسسات المصرية التي أسهمت في دعم جهود السفارة وتيسير مهامها، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تضمن الحفل مشاركات غنائية من الفنان كمال ترباس، وعدد من الفنانين السودانيين، إلى جانب مشاركة كورال مدارس أبو ذر الغفاري، حيث قدموا مجموعة من الأعمال الفنية التي أضفت على الأمسية أجواءً من الفرح والوفاء والتقدير.

وشهد الحفل كذلك تقديم عدد من الدروع والهدايا التذكارية من أسرة السفارة والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وعدد من المؤسسات والهيئات والفعاليات الاقتصادية والثقافية والإعلامية والمجتمعية السودانية والمصرية، تقديراً لمسيرة سعادة السفير وجهوده خلال فترة عمله بالقاهرة.