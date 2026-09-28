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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للشطرنج للسيدات يتأهل إلى كأس العالم بعد إنجاز تاريخي في الأولمبياد

منتخب مصر للشطرنج للسيدات
منتخب مصر للشطرنج للسيدات
عبدالله هشام

اختتم منتخب مصر للشطرنج للسيدات مشاركته في أولمبياد الشطرنج العالمي بتحقيق فوز كبير على منتخب ويلز بنتيجة 3 - 1، ليختتم مشواره في البطولة بالتأهل إلى كأس العالم للشطرنج للسيدات، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وحققت لاعبات المنتخب المصري إنجازا مميزا خلال منافسات الأولمبياد التي أقيمت في مدينة سمرقند بأوزبكستان، بعدما حصدن المركز الأول عربيا وإفريقيا، إلى جانب احتلال المركز الـ 53 عالميا، ليؤكد المنتخب قدرته على المنافسة في واحدة من أكبر وأهم البطولات العالمية في لعبة الشطرنج.

وخلال 11 جولة خاضها المنتخب المصري في منافسات الأولمبياد، نجح في تحقيق 6 انتصارات وتعادل واحد، في مشوار اتسم بالقوة والثبات، وقدم خلاله اللاعبات مستويات مميزة أمام منتخبات من مختلف أنحاء العالم.

وجاء الفوز على منتخب ويلز بنتيجة 3 - 1 ليكون مسك ختام المشاركة المصرية في البطولة، ويمنح المنتخب بطاقة التأهل إلى كأس العالم المقبل للسيدات، بعد الأداء القوي الذي قدمته اللاعبات على مدار منافسات البطولة.

ومن جانبه، قدم اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، خالص التهنئة إلى بطلات مصر على هذا الإنجاز الكبير، مشيدا بما قدمته لاعبات المنتخب من أداء مشرف وروح قتالية طوال منافسات الأولمبياد.

وأكد عمارة أن التأهل إلى كأس العالم يمثل ثمرة للجهود التي بذلتها اللاعبات والجهاز الفني والاتحاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تحقيق المركز الأول عربيا وإفريقيا إلى جانب التأهل للمونديال يعكس المستوى الذي وصلت إليه لاعبات المنتخب المصري وقدرتهن على المنافسة في البطولات الدولية.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للشطرنج بالروح التي ظهرت بها لاعبات المنتخب طوال مشوار البطولة، مؤكدا أن النتائج التي تحققت تمثل دافعا لمواصلة العمل والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات للشطرنج المصري ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

ويأتي تأهل منتخب مصر للشطرنج للسيدات إلى كأس العالم تتويجا لمشاركة قوية في الأولمبياد العالمي، بعدما نجحت اللاعبات في الجمع بين النتائج الإيجابية والحضور القوي على المستوى العربي والإفريقي والعالمي.

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