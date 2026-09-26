مصر تفوز بتنظيم بطولة المنطقة الأفريقية للشطرنج المؤهلة لكأس العالم 2027

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة اللواء مختار عمارة عن فوز مصر بحق تنظيم بطولة المنطقة الأفريقية للشطرنج (Zone)، المؤهلة إلى كأس العالم 2027.

جاء ذلك خلال عُقد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد الأفريقي للشطرنج والاتحاد المصري للشطرنج، بحضور اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، والأستاذ جورج سمير نائب رئيس الاتحاد، والدكتور كريم وجيه المشرف العام على اللجان، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل وتطوير الشطرنج في القارة الأفريقية وذلك على هامش فعاليات أولمبياد الشطرنج والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج المقامة حاليا بمدينة سمرقند بأوزبكستان.

أهمية البطولات الإقليمية والقارية

قال اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج إن إسناد مصر تنظيم بطولة المنطقة الأفريقية للشطرنج يأتي في إطار نظام التأهل إلى كأس العالم 2027، بما يعزز من أهمية البطولات الإقليمية والقارية في منح لاعبي القارة الأفريقية فرصًا إضافية للتأهل والمنافسة على المستوى العالمي.

أضاف رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن استضافة مصر لبطولة المنطقة الأفريقية للشطرنج (Zone) يأتي في خطوة تعكس الثقة في قدرة مصر على استضافة وتنظيم البطولات القارية والدولية الكبرى، وتمنح اللاعبين الأفارقة فرصة مهمة للمنافسة على التأهل إلى أحد أبرز أحداث أجندة الشطرنج العالمي.

مناقشة الرؤية والمواقف المصرية

شهد الاجتماع مناقشة الرؤية والمواقف المصرية تجاه عدد من الملفات القارية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي، بما يسهم في تطوير اللعبة ورفع مستوى البطولات والكوادر الشطرنجية في القارة.

أكد الجانب المصري خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي، والعمل على استضافة وتنظيم المزيد من الأحداث الكبرى في مصر، بما يعزز مكانة الشطرنج المصري ودوره في القارة الأفريقية.

تأتي هذه الاجتماعات بالتزامن مع فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) في مدينة سمرقند، والتي تشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل اللعبة والاتحادات القارية والبطولات الدولية.