6 ميداليات لأبطال الشطرنج بالإسكندرية في الألعاب الإفريقية للجامعات

واصل أبطال جامعة الإسكندرية تألقهم في منافسات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، المقامة خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026، بعدما نجحت بعثة الشطرنج في حصد 6 ميداليات في منافسات الـRapid والـBlitz، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات.

وأعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، عن خالص فخره واعتزازه بالنتائج التي يحققها طلاب الجامعة في مختلف منافسات الدورة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس ما يتمتع به طلاب الجامعة من مواهب وقدرات متميزة، وتؤكد دعم الجامعة المستمر للأنشطة الرياضية ورعاية أبنائها الموهوبين.

حصاد أبطال الشطرنج :

الطالبة يارا إبراهيم يحيى علام

المركز الأول والميدالية الذهبية – Rapid فردي

المركز الأول والميدالية الذهبية – Rapid جماعي

المركز الثاني والميدالية الفضية – Blitz فردي

المركز الثاني والميدالية الفضية – Blitz جماعي

ميريام عماد فايز يعقوب

المركز الأول والميدالية الذهبية – Rapid جماعي

المركز الثاني والميدالية الفضية – Blitz جماعي

يأتي هذا التتويج ليضاف إلى سلسلة الإنجازات التي يحققها أبطال جامعة الإسكندرية خلال مشاركتهم في «القاهرة 2026»، ويعكس الأداء المتميز لبعثة الجامعة في المنافسات الرياضية المختلفة.

يتكون الجهاز الفني والإداري للبعثة من :

- الدكتور/ طه عبدالرحيم – رئيس البعثة.

- الكابتن/ إيهاب الكيكي – مدير النشاط الرياضي بجامعة الإسكندرية.

- الكابتن/ محمد عثمان – المدير الفني لمنتخبات جامعة الإسكندرية.

- الكابتن/ تامر سليمان – المدير الإداري لمنتخب الشطرنج بجامعة الإسكندرية.