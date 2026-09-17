تفاصيل مفاوضات تجديد تعاقد محمد هاني وياسر إبراهيم

كشفت قناة الأهلي تفاصيل مفاوضات الفريق لتجديد التعاقد مع محمد هاني وياسر إبراهيم خلال الفترة الحالية.



وأكدت قناة الأهلي أن ياسر ومحمد هاني حصلا على العرض الأخير لتجديد التعاقد معهما من جانب النادي الأهلي وشددت أنه لا يوجد عرض آخر و هو العرض الأخير، مثلما هو الحال مع أي لاعب لن تقدم عروض أخرى .

وتابعت القناة أنه لا توجد أي مشكلة بالنسبة للاعبين، هما لاعبان كبيران وسيظلان كذلك ولكن المسألة تم حسمها، لا يوجد عرض آخر سيتم تقديمه لأي منهما.

وتابعت أنه في حال تعثر المفاوضات فإن الناي يتمنى لهما التوفيق خاصة وأن الأمر غير قابل مناقشته.