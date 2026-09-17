الجيش السوداني يسيطر على منطقة الممسوكة شمال كردفان

أفادت مصادر عسكرية سودانية بنجاح قوات الجيش السوداني في السيطرة على منطقة الممسوكة الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا غرب مدينة الأبيض بشمال كردفان.

وفي وقت لاحق ، نفذ الجيش السوداني هجمات بمسيرات "انقضاضية" للدعم السريع استهدفت مدينة "الأبيض" بشمال كردفان دون خسائر بشرية.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الاستهداف شمل كلية العلوم التنموية بالمدينة.



هذا فيما تسود حالة من الهدوء الحذر في بقية محاور القتال، في شمال كردفان، وشمال وغرب دارفور، وإقليم النيل الأزرق، أقصى جنوب شرق البلاد.



وأفادت مصفوفة تتبع النزوح، بفرار مئات النازحين في شمال دارفور لتدهور الأوضاع الأمنية، مشيرة إلى أن نحو ألف ومئتين وخمسة وسبعين شخصا تشردوا من محلية "أم برو" بشمال دارفور نتيجة التداعيات الأمنية، وتوجهوا إما إلى منطقة "كرنوي" بشمال دارفور أو عبروا الحدود إلى تشاد المجاورة.