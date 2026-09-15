انطلقت من إثيوبيا.. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة في الفشقة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش السوداني تصدى لهجوم بطائرات مسيّرة في منطقة الفشقة الحدودية، مشيرة إلى أن المسيّرات انطلقت من داخل الأراضي الإثيوبية.

وتأتي هذه التطورات في منطقة الفشقة، الواقعة على الحدود بين السودان وإثيوبيا، والتي تعد من أبرز المناطق محل التوتر بين البلدين، على خلفية نزاعات حدودية وتداخلات أمنية مستمرة.



وبحسب ما أوردته قناة العربية، تعامل الجيش السوداني مع المسيّرات التي دخلت أجواء المنطقة، في ظل حالة من اليقظة الأمنية على الحدود، دون أن تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية جراء الحادث.



وتكتسب منطقة الفشقة أهمية استراتيجية بالنسبة للبلدين، إذ شهدت خلال السنوات الماضية مواجهات واحتكاكات بين القوات السودانية ومجموعات إثيوبية مسلحة، فيما ظل ملف ترسيم الحدود وإدارة الأراضي الزراعية من أبرز نقاط الخلاف بين الخرطوم وأديس أبابا.

ويأتي التصعيد الأخير في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية حساسية أمنية متزايدة، ما يجعل أي تحرك عسكري أو استخدام للطائرات المسيّرة قابلاً لرفع مستوى التوتر بين الجانبين.



ولم يصدر، حتى وقت إعداد هذا التقرير، توضيح رسمي شامل من السلطات الإثيوبية بشأن الاتهام المتعلق بانطلاق المسيّرات من أراضيها، كما لم تتضح طبيعة الجهة التي قامت بتشغيلها أو الهدف الذي كانت تستهدفه.



ويترقب صدور أي بيانات رسمية جديدة من الخرطوم وأديس أبابا لتحديد ملابسات الواقعة وتداعياتها، خصوصًا في ظل أهمية استقرار الحدود المشتركة وتجنب انتقال التوترات الأمنية إلى مواجهة أوسع.