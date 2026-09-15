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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار القاهرة يستعد لاستقبال ولي العهد السعودي بعد قليل

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
نورهان خفاجي

يشهد مطار القاهرة الدولي، تجهيزات واستعدادات خاصة, استعدادا للوصول المرتقب بعد قليل للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، في زيارة رسمية للقاهرة تستغرق يوما واحد.

وتشهد الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادات خاصة من قبل قوات التأمين، استعدادا لاستقبال ولي العهد السعودي، حيث تم تزيين الطريق المؤدي إلى الصالة الرئاسية بالمطار بالأعلام السعودية والأعلام المصرية تعبيرا عن حفاوة الاستقبال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برنامج زيارة ولي العهد السعودي يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريمًا لـ “بن سلمان”.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مطار القاهرة ولي العهد السعودي اخبار مطار القاهرة

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