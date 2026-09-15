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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

يعد انتفاخ البطن عند النساء من الأعراض الشائعة التي قد تظهر من وقت لآخر، خاصة بعد تناول وجبات معينة أو قبل موعد الدورة الشهرية، وغالبًا يكون مرتبطًا بعادات غذائية أو تغيرات هرمونية مؤقتة.

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

لكن استمرار الانتفاخ لفترة طويلة أو ظهوره بصورة متكررة دون سبب واضح، خاصة إذا صاحبه ألم أو تغيرات في الدورة الشهرية أو فقدان الوزن، يستدعي الانتباه واستشارة الطبيب لمعرفة السبب.

أسباب انتفاخ البطن عند النساء

قالت الدكتورة هند سلمي، استشاري النساء والتوليد، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن انتفاخ البطن قد يكون طبيعيًا في كثير من الحالات، خاصة عندما يكون مؤقتًا ويرتبط بفترة الدورة الشهرية أو بعض العادات الغذائية.

وأوضحت أن المرأة يجب أن تلاحظ طبيعة الانتفاخ والأعراض المصاحبة له، لأن تكراره بصورة مستمرة أو وجود أعراض أخرى معه يستدعي البحث عن السبب بدلًا من التعامل معه باعتباره مجرد غازات أو زيادة في الوزن.

7 أسباب شائعة لانتفاخ البطن

1. قبل الدورة الشهرية

التغيرات الهرمونية التي تحدث قبل الدورة الشهرية قد تؤدي إلى احتباس السوائل والشعور بالانتفاخ لدى بعض النساء، وغالبًا يتحسن الأمر مع بداية الدورة أو بعدها.

2. تناول بعض الأطعمة

قد تزيد بعض الأطعمة من الغازات والانتفاخ، خاصة الوجبات الكبيرة والمشروبات الغازية وبعض الأطعمة التي يصعب هضمها لدى بعض الأشخاص.

لذلك يمكن ملاحظة الأطعمة التي تسبق ظهور الانتفاخ وتقليلها إذا كانت تسبب المشكلة بشكل متكرر.

3. الإمساك

الإمساك من الأسباب الشائعة للشعور بامتلاء وانتفاخ البطن، وقد يتحسن الأمر مع تناول الألياف تدريجيًا وشرب المياه والحركة المنتظمة.

4. تناول الطعام بسرعة

الأكل بسرعة أو الحديث أثناء تناول الطعام قد يؤدي إلى ابتلاع كمية أكبر من الهواء، ما يزيد الشعور بالغازات والانتفاخ.

5. عدم تحمل بعض الأطعمة

قد تعاني بعض النساء من عدم تحمل أطعمة معينة، مثل منتجات الألبان لدى المصابات بعدم تحمل اللاكتوز، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات بعد تناولها.

6. التوتر والضغط النفسي

يمكن أن يؤثر التوتر على الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، وقد تظهر أعراض مثل الانتفاخ أو تغير حركة الأمعاء.

7. بعض المشكلات النسائية

أحيانًا لا يكون سبب الانتفاخ مرتبطًا بالجهاز الهضمي فقط، فقد يصاحب بعض الحالات النسائية أعراض مثل ألم الحوض أو اضطرابات الدورة أو الشعور بضغط في أسفل البطن، وهنا يكون الفحص الطبي مهمًا لتحديد السبب.

متى يكون انتفاخ البطن طبيعيًا؟

 انتفاخ البطن عند النساء  

يكون الانتفاخ غالبًا أقل إثارة للقلق عندما يظهر بصورة مؤقتة، مثل بعد تناول وجبة كبيرة أو قبل الدورة الشهرية، ثم يختفي بعد فترة قصيرة.

أما الانتفاخ الذي يستمر لفترة طويلة أو يتكرر بشكل واضح دون سبب معروف، فلا يفضل تجاهله، خاصة إذا أصبح يؤثر على الحياة اليومية.

علامات تستدعي زيارة طبيب النساء

توضح الدكتورة هند سلمي أن وجود أعراض مصاحبة هو من أهم الأمور التي تساعد في تحديد مدى الحاجة إلى الفحص، ومن أبرز العلامات التي تستوجب الانتباه:

  • انتفاخ مستمر أو متكرر بصورة غير معتادة.
  • ألم مستمر في البطن أو الحوض.
  • اضطراب واضح في الدورة الشهرية.
  • نزيف مهبلي غير معتاد.
  • فقدان الوزن دون سبب واضح.
  • فقدان الشهية أو الشعور بالشبع سريعًا.
  • وجود كتلة أو زيادة مستمرة في حجم البطن.

ولا تعني هذه الأعراض بالضرورة وجود مشكلة خطيرة، لكنها تستحق التقييم الطبي للوصول إلى السبب الحقيقي.

كيف تقللين الانتفاخ؟

  • يمكن تقليل الانتفاخ في الحالات البسيطة من خلال تناول الطعام ببطء، وتقليل المشروبات الغازية، وتجنب الوجبات الضخمة، وممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.
  • كما يساعد شرب المياه والحصول على كمية مناسبة من الألياف في التعامل مع الإمساك الذي قد يكون أحد أسباب الانتفاخ.
  • ومن المهم عدم الاعتماد على أدوية أو أعشاب لعلاج الانتفاخ بشكل مستمر دون معرفة السبب، خاصة إذا كان العرض متكررًا.
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