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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ رانيا المشاط بحصولها على الدكتوراه الفخرية من جامعة كندية

المجلس القومي للمرأة يهنئ الدكتورة رانيا المشاط بمناسبة منحها الدكتوراه الفخرية من جامعة «كيب بريتون» الكندية
المجلس القومي للمرأة يهنئ الدكتورة رانيا المشاط بمناسبة منحها الدكتوراه الفخرية من جامعة «كيب بريتون» الكندية
أمل مجدى

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الدكتورة رانيا المشاط، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة منحها درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة «كيب بريتون» الكندية، تقديرًا لمسيرتها العلمية والمهنية وإسهاماتها في مجالات الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم، مؤكدةً أنه يمثل تقديرًا لمسيرة علمية ومهنية متميزة للدكتورة وانيا المشاط امتدت لأكثر من 25 عامًا، وما قدمته من خبرات وإسهامات في مجالات العمل الاقتصادي والتنموي والدولي، وما حققته من حضور بارز في مواقع القيادة وصنع القرار في المؤسسات الدولية والحكومية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا التكريم يبرز المكانة التي وصلت إليها الكفاءات النسائية المصرية على الساحة الدولية، وقدرتها على الإسهام في مجالات الاقتصاد والتنمية وصنع السياسات، بما يعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات والخبرات الوطنية.

وأعربت رئيسة المجلس عن خالص تمنياتها للدكتورة رانيا المشاط بمزيد من النجاح والتوفيق، ومواصلة عطائها وتحقيق المزيد من الإنجازات.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط

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