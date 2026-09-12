قومي المرأة يعقد اجتماعه الدوري ويبحث عددًا من ملفات العمل المستقبلية

عقد المجلس القومي للمرأة، اجتماعه الدوري برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، وعضوات وأعضاء المجلس.

ويضم المجلس في عضويته كلا من : نيفين جامع والدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتور ماجد عثمان والدكتورة أمانى عصفور والمستشارة ماريان قلدس والدكتورة شريفه شريف والدكتورة سلمى دوارة والمهندسة سارة البطوطى و عهود وافى والدكتورة ميرفت أبو عوف، والسفيرة وفاء بسيم والسفيرة ندى دراز والدكتور عصام العدوى وليلى سالم و نشوى الحوفى زينة توكل والمهندسة هدى منصور.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، شارك في الاجتماع كل من محمد الأتربى والدكتورة سوزان القلينى والدكتورة ماريان عازر والمهندسة ميرنا عارف ، علاوة على حضور إيمان خليفة، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وكل من مستشاري المجلس المستشار محمد سويدان، والمستشار محمد عافية، وقيادات وموظفى الأمانة العامة للمجلس.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات والملفات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ، كما ناقش الاجتماع جهود المجلس خلال الفترة الماضية وما تم انجازه، و خطة عمله خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تنفيذ حملة توعوية موسعة خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن مبادرة "معا بالوعي نحميها" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتشمل حملة لطرق الأبواب بجميع المحافظات بالإضافة الي عدد من اللقاءات بالجامعات فى المحافظات المختلفة، وتتضمن أيضاً حملة اعلامية على المحطات الإذاعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتستهدف المبادرة تعزيز الوعي بالقيم الإيجابية، وترسيخ مبادئ الاحترام والمسؤولية، ودعم الأسرة في مواجهة الأفكار والسلوكيات التي قد تؤثر على تماسكها واستقرارها، مع التأكيد على أهمية دور كل فرد داخل الأسرة في بناء بيئة آمنة وسليمة، والاهتمام ببناء الوعي، باعتباره أحد أهم أساليب الوقاية والحماية.

كما ناقش الاجتماع استعدادات المجلس للمشاركة في معرض القاهرة الدولي الكتاب فى دورته المقبلة، وما تتضمنه المشاركة من أنشطة وفعاليات تعكس جهود المجلس وبرامجه ومبادراته في مجالات التمكين والتوعية والثقافة، وتسهم في الوصول برسالته إلى جمهور أوسع.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة مسرعات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز وتعزيز أثر البرامج والمشروعات المنفذة على أرض الواقع، علاوة على مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى تمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات.