قومي المرأة ينظم معسكرات “التنشئة المتوازنة” بمحافظتي أسيوط وسوهاج

نظم المجلس القومي للمرأة ، ممثلا في مكتب شكاوى المرأة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة معسكرين تدريبيين بعنوان “التنشئة المتوازنة" ، وذلك لتعزيز الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بكل من محافظتي أسيوط وسوهاج، بمشاركة ١٥ أسرة من مختلف مراكز المحافظة وامتدت على مدار ثلاثة أيام.

واستهدفت المعسكرات تعزيز الوعي الأسري وبناء علاقات صحية بين أفراد الأسرة، حيث تم تنظيم جلسات إرشاد وتوعية للأمهات والآباء، حول موضوعات السلطة والحقوق، والعواطف والمشاعر، والعنف، وحقوق الاطفال.

كما تضمنت المعسكرات جلسة تتضمن المفاهيم الدينية المغلوطة حول المشاركة داخل الاسرة بالتعاون مع الازهر الشريف، علاوة على أنشطة ترفيهية وتربوية للأطفال، هدفت إلى تنمية مهاراتهم الاجتماعية والوجدانية، وتشجيع التفاعل الإيجابي بينهم وبين ذويهم.

تم تنفيذ هذه المعسكر التدريبي في إطار برنامج "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.