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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي طلاب وطالبات التدريب الصيفي وتستمع إلى رؤاهم حول قضايا المرأة

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

عقد المجلس القومي للمرأة لقاءً ختاميًا مع طلاب وطالبات التدريب الصيفي، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، والأستاذة عزة عبدالحي، مديرة الإدارة العامة للإعلام، والأستاذة هبة عيد، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم الشباب وفتح مساحات للحوار معهم والاستماع إلى رؤاهم تجاه قضايا المرأة والمجتمع.

وخلال اللقاء، استعرضت المستشارة أمل عمار محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرةً إلى ما شهدته قضية تمكين المرأة المصرية من تطورات خلال السنوات الماضية، وما تحقق من خطوات أسهمت في تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات، وترسيخ دورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية.


وأكدت المستشارة أمل عمار أهمية الاستماع إلى أفكار الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن رؤاهم، والاستفادة من مقترحاتهم في تطوير الجهود المرتبطة بقضايا المرأة، مشيرةً إلى أن الشباب يمثلون شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل أكثر وعيًا وتقدمًا.

وأكدت المستشارة أمل عمار للطلاب والطالبات أن تجربتهم داخل المجلس لا تنتهي بانتهاء فترة التدريب، وإنما يحملون معهم رسالة المجلس إلى مجتمعاتهم، من خلال ما اكتسبوه من معرفة ووعي بقضايا المرأة، ونقل هذه المعرفة إلى أقرانهم ومحيطهم المجتمعي، بما يسهم في نشر الوعي وتعزيز الفهم الصحيح لقضايا المرأة ودورها في المجتمع.

وفي ختام اللقاء، وجهت رئيسة المجلس الشكر والتقدير إلى طلاب وطالبات التدريب الصيفي، مشيدةً بما قدموه خلال فترة تدريبهم، وبما أظهروه من اهتمام حقيقي بقضايا المرأة والمجتمع، مؤكدةً أن ما طرحوه من أفكار ورؤى يعكس وعيًا متزايدًا لدى الشباب بأهمية المشاركة المجتمعية ودورهم في صناعة المستقبل.

وشهد اللقاء تفاعلًا مميزًا من الطلاب والطالبات، حيث قدموا عرضًا تناول أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه المرأة في المجتمع، من واقع رؤيتهم واهتماماتهم، وذلك في عدد من المجالات، من بينها الإعلام والحقوق وقطاع الأعمال والشؤون الاجتماعية، كما طرحوا مجموعة من الأفكار والمقترحات والحلول التي يمكن أن تسهم في مواجهة هذه التحديات وتعزيز دور المرأة وتمكينها.

كما تضمن اللقاء عرض فيديو قصيرًا أعده طلاب وطالبات كلية الإعلام بجامعة عين شمس المشاركون في التدريب، استعرضوا خلاله جانبًا من تجربتهم داخل المجلس وأبرز ما اكتسبوه من معارف وخبرات خلال فترة التدريب.

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