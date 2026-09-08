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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متخليش إدمانك ينهي حياتك.. إطلاق مرحلة جديدة من «أنت أقوى من المخدرات»

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تفاصيل إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، للتوعية بمخاطر الإدمان، تحت عنوان: «المخدرات بتاخد منك كل حاجة بتحبيها.. متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك».

وأوضح وهبة ، خلال صباح الخير يا مصر، أن الحملة تستهدف رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة، خاصة بين الفتيات والشباب، من خلال إعلان درامي يستعرض الآثار السلبية للإدمان وما قد يسببه من خسائر في الحياة الشخصية والعملية.

وأشار إلى أن الإعلان يتناول قصة فتاة تتعرض لمشكلات بسبب تعاطي المخدرات، من بينها فقدان عملها وفسخ خطبتها، في رسالة مباشرة للتأكيد على أن الإدمان قد يدمر حياة الشخص ويحرمه من مستقبله وعلاقاته.

وأكد أن الحملات التوعوية تمثل محورًا أساسيًا في جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتوازي مع توفير خدمات العلاج المجاني والاكتشاف المبكر وإعادة التأهيل للمتعاطين.

وأضاف أن الصندوق يواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مع التركيز على الوقاية والتوعية داخل المؤسسات التعليمية والشبابية، إلى جانب برامج موجهة للأسرة للكشف المبكر عن التعاطي.

ولفت إلى أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بتعاطي المخدرات، وتعريف المواطنين بخدمات العلاج المجاني والمتاحة للراغبين في التعافي.

مكافحة الادمان ادمان المخدرات انت اقوي من المخدات

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