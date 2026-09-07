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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق الإدمان يطلق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" للتوعية بأضرار الإدمان، تحت عنوان:" المخدرات بتاخد منك كل حاجة بتحبيها.. متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك".

ويظهر في الإعلان فتاة تتعرض لمشكلات جسيمة نتيجة تعاطي المواد المخدرة، حيث يتم فصلها من العمل، ثم فسخ خطبتها بعد أن رفض خطيبها الاستمرار معها، مبرراً ذلك بأنها لا تصلح لأن تكون أماً لابنه في المستقبل ويستعرض الإعلان من خلال دراما مؤثرة  حجم المشكلات التي يتعرض لها الشخص المتعاطي، لاسيما الفتيات.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه جارٍ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور متكامل ،وتتضمن الاستراتيجية الوقاية الأولية من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، فضلاً عن التحول من التوعية إلى الوقاية داخل المؤسسات التعليمية والشبابية ، كما يتم تنفيذ برامج موجهة للأسرة تحت عنوان "الوقاية والاكتشاف المبكر" وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية  تعز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة، والاستعانة بالمؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول التعاطي، مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتوعية.

 الجدير بالذكر أنه سبق الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترة الماضية للمشاركة في حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، باعتبار قضية مكافحة تعاطي المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان كما أن حملة  "أنت أقوى من المخدرات" حققت تفاعلاً كبيراً بمراحلها السابقة على المستوى المحلي والدولي ،فعلى المستوى الدولي، اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجاً لحملات مكافحة المخدرات، ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان، وتمت ترجمتها إلى اللغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصت فقرات لإلقاء الضوء عليها.

أنت أقوى من المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مكافحة مكافحة وعلاج الإدمان أقوى من المخدرات

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