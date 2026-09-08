تفاصيل إطلاق حملة متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك لرفع وعي الفتيات

كشف مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الحملات التوعية تمثل أهمية كبرى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن حملة أنت أقوى من المخدرات على مدار السنوات الماضية حققت وعي كبير في حث المرضى للتقدم للتعافي من الإدمان.



ولفت إلى أنه تم إطلاق حملة جديدة مؤخرًا حملت عنوان متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك هدفها رفع وعي الفتيات بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.



وأشار إلى أن الحملة اعتمدت على دراما مؤثرة تظهر المشاكل الجسيمة نتيجة تعاطي المواد المخدرة، حيث يتم فصل المدمنة من عملها وتتعرض لمشاكل مع خطيبها ويرفض الاستمرار في العلاقة.