القبض على شخصين تعاطيا المخدرات داخل سيارة بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام شخصين يستقلان سيارة "ملاكى" بتعاطى المواد المخدرة بأحد الطرق بدمياط.



بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" ومستقليها (عاطلين "سبق إتهام أحدهما فى قضية تعاطى مواد مخدرة" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط)، وضبط بحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو – سلاح أبيض) وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.