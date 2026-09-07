سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من 3 أشخاص لقيامهم بسرقة دراجته النارية حال توقفها أسفل مسكنه بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة دراجته النارية "سارية التراخيص" حال توقفها أمام منزله بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"– مقيمين بالغربية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية وإرتكابهم 30 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها "من ضمنهم الدراجة النارية ملك الشاكى" لدى عملائهم سيئى النية " 3 أشخاص لهم معلومات جنائية" أمكن ضبطهم" ".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالوا قيد الحبس".

