بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة مسرعة في بسيون

أفاد مسئول طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية منذ قليل أن أسماء المصابين الاربعة ضحايا حادث دهس سيارة ملاكي بشارع 23 يوليو ببسيون هم كل من "م.ن" سيدة 40 عامًا من قرية القضابة بجرح قطعي بالوجه و"ا.ي" شاب 15 عامًا من قرية كوم النجار جرح قطعي بالوجه وسحبات و "م.ب"صيدلانية 26 عامًا ومصاب كسر مضاعف بالقدم اليمنى و"ب.ي" طفلة 11 عامًا من قرية القضابة مصاب بسحجات باليد .

سيارة ملاكي مسرعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بتعرض 4 أشخاص لإصابات متنوعة جراء حادث دهس من سيارة ملاكي مسرعة على بعد أمتار من مسجد المحطة عند موقف الأتوبيس القديم بشارع 23 يوليو ببسيون.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الحادث.

نقل ضحايا ومصابي الحادث



كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا الأربعة إلى طوارئ مستشفي بسيون المركزي لإسعافهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.