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هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد

ترديد الأذكار
ترديد الأذكار
عبد الرحمن محمد

أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التسبيح والذكر دون تحريك الشفتين، مؤكدًا أن الذكر بالقلب مشروع ويثاب عليه المسلم، إلا أن هناك أنواعًا من العبادات القولية التي لا تتحقق بمجرد استحضارها في القلب، وإنما يشترط فيها النطق وتحريك اللسان.

وقال أمين الفتوى إن الذكر له صور متعددة، منها ما يكون بالقلب ومنها ما يكون باللسان، مشيرًا إلى أن أكمل صور الذكر وأفضلها أن يجتمع حضور القلب مع النطق باللسان، بحيث لا يقتصر المسلم على ترديد الكلمات دون استشعار معانيها.

وأضاف أن هناك أذكارًا وقراءات تدخل ضمن العبادات التي اشترط الشرع أداءها باللسان، ومن بينها قراءة الفاتحة في الصلاة وتكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة، موضحًا أن استحضار هذه الألفاظ في القلب وحده لا يكفي لأدائها على الوجه المطلوب شرعًا.

وأكد ممدوح أن قراءة الفاتحة، على سبيل المثال، تستلزم النطق بها وتحريك الشفتين، ولا يصح أن يكتفي المصلي بتمرير كلماتها في ذهنه دون التلفظ بها، لأن المقصود هنا عبادة قولية لها كيفية محددة في أدائها.

وأشار إلى أن الذكر القلبي في حد ذاته عمل مستحب يؤجر عليه الإنسان، لافتًا إلى أن الإمام النووي أكد أن أفضل الذكر هو الذي يجتمع فيه عمل القلب مع حركة اللسان، إذ يكون الذاكر في هذه الحالة مستحضرًا لعظمة الله وفي الوقت نفسه ينطق بالذكر.

هل يؤجر المسلم على الذكر أثناء العمل؟

وفي سياق متصل، تناول الشيخ أبو بكر الشافعي، من علماء الأزهر الشريف، مسألة الذكر أثناء أداء العمل مع عدم الانتباه الكامل إلى ألفاظ الذكر ومعانيه، موضحًا أن المسلم يحصل على الثواب، وإن كان أجر الذكر مع التدبر واستحضار المعاني أكمل وأعظم.

وبيّن أن مسألة قبول العبادة من الأمور الغيبية التي لا يستطيع أحد الجزم بها، وإنما يعلم حقيقتها الله سبحانه وتعالى، إلا أن الذكر باللسان يظل من الأعمال التي يؤجر عليها المسلم حتى إذا لم يكن حاضر القلب بصورة كاملة.

وأوضح أن الأصل والأفضل أن يجمع المسلم بين اللسان والقلب أثناء الذكر، فيتدبر ما يقول ويستشعر عظمة الله تعالى ومعاني الكلمات التي يرددها، لأن اجتماع القلب واللسان يجعل الذكر أكمل ويزيد من ثوابه.

وأضاف أن مرور الذكر على اللسان مع وجود قدر من الغفلة لا يعني انعدام الأجر، مشيرًا إلى ما نقله ابن حجر في «فتح الباري» عن الغزالي من أن تحريك اللسان بالذكر مع غفلة القلب يحقق الثواب، وأنه خير من استخدام اللسان في الغيبة، بل خير من السكوت المجرد عن التفكر.

وأوضح أن هذا النوع من الذكر لا يساوي في مرتبته الذكر الذي يصاحبه حضور القلب وتدبر المعاني، لكنه يظل عملًا صالحًا له أجره، لأن حركة اللسان بذكر الله خير من توجيهه إلى ما لا ينفع.

التدبر يجعل الذكر أكمل

كما نقل الشيخ أبو بكر الشافعي عن الشوكاني في «تحفة الذاكرين» أن تدبر الذاكر لمعاني الكلمات التي يرددها يعد من أكمل صور الذكر، لأنه يجعل الإنسان في حال أقرب إلى المناجاة والخطاب مع الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن كون الذكر المصحوب بالتدبر أكثر كمالًا وأوفى أجرًا لا يعني سقوط الثواب المترتب على الأذكار التي يرددها المسلم بلسانه دون استحضار كامل لمعانيها.

وأوضح أن النصوص التي ورد فيها الوعد بالثواب على الأذكار جاءت بصورة عامة، ولم تجعل استحقاق هذا الثواب متوقفًا على أن يكون الذاكر متدبرًا لكل معنى من المعاني أثناء ترديده للذكر.

وبذلك، فإن الذكر بالقلب له فضله وثوابه، والذكر باللسان له فضله وثوابه، بينما تكون المرتبة الأكمل عندما يلتقي النطق بالذكر مع حضور القلب والتدبر واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى.

هل يؤجر المسلم على الذكر أثناء العمل دار الإفتاء التسبيح دون تحريك الشفتين أمين الفتوى

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