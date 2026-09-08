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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يستعد لمواجهة مصطفى محمد فى الدوري التركي

محمد صلاح - مصطفى محمد
محمد صلاح - مصطفى محمد
عبدالله هشام

يستعد فريق كونيا سبور بقيادة مصطفى محمد لمواجهة طرابزون سبور بقيادة محمد صلاح ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي .

وتنطلق مباراة كونيا سبور ضد طرابزون يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 في تمام الساعه  8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح يتألق مع طرابزون

قاد محمد صلاح فريقه طرابزون لتحقيق انتصار عريض على ضيفه جنتشلربيرليجي بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري التركي لكرة القدم.

سجل محمد صلاح الهدف الثاني لطرابزون من ركلة جزاء في الدقيقة 14، وصنع الهدف الرابع لزميله إيرنست موتشي في الدقيقة 59.

وافتتح طرابزون التسجيل عبر النيجيري بول أونواتشو الذي أحرز الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 5 و22، فيما اختتم الخماسية اللاعب فرانكولينو في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد طرابزون إلى 7 نقاط في المركز الرابع بجدول التركي، وهو نفس رصيد جنتشلربيرليجي الذي تراجع للمركز السادس.

الدوري التركي كونيا سبور مصطفى محمد محمد صلاح طرابزون سبور

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