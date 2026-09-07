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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قطار صلاح ينطلق في الدوري التركي.. الفرعون يواصل التألق مع طرابزون

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت بقميص طرابزون سبور في منافسات الدوري التركي، بعدما واصل هز الشباك للمباراة الرابعة، مؤكدًا بدايته القوية مع الفريق.

وسجل صلاح هدفه الرابع في المسابقة، بعدما سبق له إحراز هدفين أمام باشاك شهير، بالإضافة إلى هدف آخر في شباك آميد سبورتيف، ليؤكد حضوره بقوة في سباق الهدافين منذ انطلاق الموسم.

وأشادت شبكة جول عالمية بالمستويات التي يقدمها الفرعون المصري، مؤكدة أن «قطار صلاح قد أقلع» في الدوري التركي، بعدما أصبح عنصرًا حاسمًا في الخط الهجومي لطرابزون سبور.

ويواصل قائد منتخب مصر تقديم مردود مميز مع فريقه الجديد، وسط حالة من الترقب لما يمكن أن يقدمه خلال الجولات المقبلة، في ظل امتلاكه خبرات كبيرة وقدرة استثنائية على التسجيل وصناعة الفارق.

وبات صلاح أحد أبرز نجوم الدوري التركي منذ بداية الموسم، بعدما نجح سريعًا في ترك بصمته التهديفية، ليمنح جماهير طرابزون سبور آمالًا كبيرة في مواصلة المنافسة بقوة خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح طرابزون سبور الدوري التركي

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