68 منحة دراسية لأبناء شمال سيناء للدراسة بفرعي العريش والقنطرة

أعلن الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن تقديم 68 منحة دراسية للمتفوقين من أبناء المحافظة للدراسة بجامعة سيناء في كل من فرعي العريش والقنطرة خلال العام الدراسي 2027/2026.

وأوضح محافظ شمال سيناء، في بيان، أن المنح الدراسية بفرع العريش تشمل 14 منحة لكلية الصيدلة بحد أدنى 80%، 14 منحة لكلية طب الأسنان بحد أدنى 80%، 19 منحة لكلية الهندسة بحد أدنى 70%، 20 منحة لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بحد أدنى 65% مع إعطاء الأولوية لشعبة الرياضيات ثم شعبة العلوم، ،ومنحة واحدة لكلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 80% بفرع القنطرة.

وأشار المحافظ إلى أن شروط الحصول على المنحة هي، الحصول على الشهادة الثانوية العامة من محافظة شمال سيناء للعام الدراسي 2025 / 2026، محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي داخل المحافظة، ألا يكون الطالب قد تقدم لأي منحة أخرى هذا العام، أو تم قبوله بأي جامعة خاصة أو أهلية أخرى، ألا يكون مرشحًا لإحدى كليات القمة بالتنسيق الحكومي (طب بشري، طب أسنان، صيدلة، علاج طبيعي، هندسة، تخطيط عمراني)، لافتاً إلى أنه في حال تساوي المجموع بين اثنين أو أكثر من المتقدمين، يتم حسم الاختيار عن طريق الاقتراع العلني.

أضاف المحافظ . أنه يشترط للحفاظ على المنحة واستمرارها خلال السنوات الدراسية القادمة ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (2)، حيث تُلغى المنحة في حال انخفاض المعدل عن الحد الأدنى المطلوب، أو الانقطاع عن الدراسة دون عذر مقبول، أو صدور قرار تأديبي أو إدانة قانونية بحق الطالب، أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة.

ولفت المحافظ إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي: صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شهادة الميلاد، صورة استمارة الثانوية العامة، مستخرج من شهادة الثانوية العامة.

قال المحافظ، يتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي بالديوان العام في مواعيد العمل الرسمية ابتداء من اليوم الاثنين و حتى يوم الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهراً.