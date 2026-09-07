قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط E1 لعزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية
٪37,4 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر يونيه 2026
إجراء 5 قرعات علنية لتسكين مواطنين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي في العبور الجديدة.. غدا
مفتي الجمهورية يصل جدة للمشاركة في ندوة دولية حول العنف ضد المرأة
بعد تطويرها بالطراز الياباني .. شاهد مناهج الرياضيات الجديدة لـ2 و3 ابتدائي
انتحل صفة موظف.. القبض على نصاب استولى على أموال عملاء البنوك بالمنيا
من مدينة نصر للعاصمة الجديدة| تفاصيل تشغيل المونوريل خلال الدراسة.. وحقيقية الاشتراكات
محافظ الوادى الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق التعليم الفني
خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالسويس
أقل من 51 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
لجنة وزارية عربية تبحث مواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس
التعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

68 منحة دراسية لأبناء شمال سيناء للدراسة بفرعي العريش والقنطرة

68 منحة دراسية لأبناء شمال سيناء للدراسة بفرعي العريش والقنطرة
68 منحة دراسية لأبناء شمال سيناء للدراسة بفرعي العريش والقنطرة
أ ش أ

أعلن الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن تقديم 68 منحة دراسية للمتفوقين من أبناء المحافظة للدراسة بجامعة سيناء في كل من فرعي العريش والقنطرة خلال العام الدراسي 2027/2026.

وأوضح محافظ شمال سيناء، في بيان، أن المنح الدراسية بفرع العريش تشمل 14 منحة لكلية الصيدلة بحد أدنى 80%، 14 منحة لكلية طب الأسنان بحد أدنى 80%، 19 منحة لكلية الهندسة بحد أدنى 70%، 20 منحة لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بحد أدنى 65% مع إعطاء الأولوية لشعبة الرياضيات ثم شعبة العلوم، ،ومنحة واحدة لكلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 80% بفرع القنطرة.

وأشار المحافظ إلى أن شروط الحصول على المنحة هي، الحصول على الشهادة الثانوية العامة من محافظة شمال سيناء للعام الدراسي 2025 / 2026، محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي داخل المحافظة، ألا يكون الطالب قد تقدم لأي منحة أخرى هذا العام، أو تم قبوله بأي جامعة خاصة أو أهلية أخرى، ألا يكون مرشحًا لإحدى كليات القمة بالتنسيق الحكومي (طب بشري، طب أسنان، صيدلة، علاج طبيعي، هندسة، تخطيط عمراني)، لافتاً إلى أنه في حال تساوي المجموع بين اثنين أو أكثر من المتقدمين، يتم حسم الاختيار عن طريق الاقتراع العلني.

أضاف المحافظ . أنه يشترط للحفاظ على المنحة واستمرارها خلال السنوات الدراسية القادمة ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (2)، حيث تُلغى المنحة في حال انخفاض المعدل عن الحد الأدنى المطلوب، أو الانقطاع عن الدراسة دون عذر مقبول، أو صدور قرار تأديبي أو إدانة قانونية بحق الطالب، أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة.

ولفت المحافظ إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي: صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شهادة الميلاد، صورة استمارة الثانوية العامة، مستخرج من شهادة الثانوية العامة.

قال المحافظ، يتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي بالديوان العام في مواعيد العمل الرسمية ابتداء من اليوم الاثنين و حتى يوم الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهراً.

الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء جامعة سيناء فرعي العريش والقنطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

جاكرتا : 170 ألف عالق في مطارات إندونيسيا بعد ثوران بركان "أناك كراكتاو"

جاكرتا : 170 ألف عالق في مطارات إندونيسيا بعد ثوران بركان "أناك كراكتاو"

غارات إسرائيلية بجنوب لبنان تسفر عن استشهاد 9 أشخاص

غارات إسرائيلية بجنوب لبنان تسفر عن استشهاد 9 أشخاص

ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة في نيبال إلى 1355 قتيلًا

ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة في نيبال إلى 1355 قتيلًا

بالصور

هل الأرز البايت مسرطن والبسمتي مسمم بالزرنيخ؟ طبيب يحسم الجدل

الارز المسرطن
الارز المسرطن
الارز المسرطن

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند الثمانينيات بقصة "الأسد"

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

فيديو

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد