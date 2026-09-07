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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد رشوان يكشف تفاصيل في قضية محمد صلاح ومحاميه السابق

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن دفاع محامي محمد صلاح السابق في القضية المتعلقة بالمستحقات المالية يعتمد على عدة احتمالات قانونية، مشيرًا إلى أن المحكمة قد تنظر في الإجراءات التي اتخذها المحامي للمطالبة بحقوقه خلال الفترة الماضية.

وقال رشوان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC":"محامي محمد صلاح طالب بالتقادم الخمسي المسقط، وده أشبه بأنه وضع البيض في سلة واحدة، في حالة أنه اعتمد على هذا فقط في الدفاع عن موكله".

وتابع:" ممكن يكون محامي محمد صلاح السابق عمل محضر أو بعت إنذار لصلاح خلال الفترة الماضية، ووقتها المحكمة ستنظر في هذا الأمر، وقد تأخذ بهذا الإجراء، وأنه كان يطالب بحقه ولكن لم يحصل عليه".

وأوضح: "المحكمة قد ترى أن محمد صلاح يقيم خارج مصر، وأن المحامي لم تكن لديه إمكانية في الحصول على المقابل المادي".

وأضاف:"المحكمة ممكن تطلب شهودًا وتطلع على المكالمات، وتعيد التحقيق في القضية أمام أحد أعضاء المحكمة".

وشدد: "لو المحكمة رفضت الدفع بالتقادم الخمسي، سيكون محمد صلاح مطالبًا بدفع قيمة المستحقات لمحاميه السابق".

وأوضح رشوان موقف محمد صلاح في حال طلبت المحكمة حضوره شخصيًا، قائلًا:"لا يمكن أن يقوم محمد صلاح بأداء اليمين في السفارة أو عمل توكيل، ولازم حضوره شخصيًا أمام المحكمة، وذلك في حالة أن المحكمة رأت ذلك".

وتابع:"المحامي طلب مستحقاته لأنه يمر بضائقة مالية، وأنا أرى أنه بشكل إنساني، ومحمد صلاح نجم كبير، كان عليه أن ينهي الموضوع بالتراضي".

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