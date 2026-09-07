محافظ الوادى الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة

اعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي العام وفصول الخدمات المسائية، للعام الدراسي 2027/2026، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية وحصر الفراغات والأماكن المتاحة، في إطار الحرص على تحقيق الاستفادة المثلى من الأماكن المتاحة بالمدارس، وإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص أمام الطلاب.

وأوضح عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه أمكن تحديد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة وفقًا للنتيجة التكرارية والفراغات المتاحة على مستوى كل إدارة تعليمية بواقع ( ٢٢٥ درجة) بإدارة الخارجة التعليمية، و (٢٢٢ درجة ) بإدارة الداخلة ،( ٢٣٠درجة) بإدارة الفرافرة، و (٢١٠ درجة) بإدارة بلاط، و( ٢٣٠ درجة) بإدارة باريس، وفصول الخدمات المسائية بواقع( ١٩٠ درجة) كحد أدنى، على أن يتم تلقي طلبات التقدم ورقيًا بدءً من اليوم الأثنين بجميع الإدارات التعليمية.