طاقم إسعاف يعيد 245 ألف جنيه لأسرة مصاب في حادث تصادم بالقليوبية.. صور

في موقف جديد يجسد الأمانة والنزاهة، أعاد طاقم من هيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية مبلغًا ماليًا قدره 245 ألفًا و750 جنيهًا، عُثر عليه بحوزة أحد المصابين عقب حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي بمقطورتين، أمام قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز كفر شكر.



وضم طاقم الإسعاف الذي تولى رد الأمانات كلًا من مشرف القطاع أيمن السيد الشحات، والمسعف حسن عبد الله سلامة، والسائق محمد عبد العزيز محمد، تحت إشراف الدكتور أحمد الدالي، مدير فرع هيئة الإسعاف بالقليوبية، والأستاذ عصام فتحي، المشرف العام لمحافظة القليوبية.



وكان الطاقم قد تعامل مع الحـ ـادث ونقل المصابين إلى مستشفى بنها للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وخلال التعامل مع المصاب عوض عبد المقصود السيد، المقيم بمنطقة دكرنس بمحافظة الدقهلية، تم العثور على المبلغ المالي الخاص به.



وحرص أفراد طاقم الإسعاف على الحفاظ على الأمانات وتسليمها إلى ذوي المصاب، حيث تم رد مبلغ 245750 جنيهًا، وتحرير محضر رسمي بتسليم الأمانات للشخص الذي تسلم المبلغ، في صورة تعكس التزام رجال الإسعاف بالحفاظ على ممتلكات المصابين وحقوقهم.



وكان طريق بنها – كفر شكر، البر الشرقي للرياح التوفيقي، أمام قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز كفر شكر، قد شهد حـ ـادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي بمقطورتين محملتين بالأسمنت، أثناء قيام الجرار بقطع الطريق أمام السيارة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص وقوع التصادم، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها للتأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.



كما جرى الدفع بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.