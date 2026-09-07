قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
المبعوث الأمريكي: نزع سلاح حماس عملية صعبة
أقل من 51 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
مقترحات برلمانية عاجلة لمواجهة التلوث الصناعي بالطاقة النظيفة
هجوم مسلح على مرشحة ديمقراطية على منصب حاكم أوهايو
ماريسكا يضع خطة لحماية هالاند من إرهاق الموسم
اسم مفاجئ في صفقة إبراهيم عادل.. هل يرحل شوبير عن الأهلي؟
انخفاض طفيف.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026
المالية: الممولون سدّدوا 28 مليون جنيه تحت حساب «الضريبة العقارية» للاستفادة من التسهيلات الجديدة
بحرية الاحتلال تطلق النار على مراكب صيادين فلسطينيين وتصيبهم أثناء عملهم
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة بالدوري .. والقنوات الناقلة
الزمالك يحذر شيكوبانزا من التأخير بعد فترة التوقف الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طاقم إسعاف يعيد 245 ألف جنيه لأسرة مصاب في حادث تصادم بالقليوبية.. صور

طاقم إسعاف
طاقم إسعاف
إبراهيم الهواري

في موقف جديد يجسد الأمانة والنزاهة، أعاد طاقم من هيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية مبلغًا ماليًا قدره 245 ألفًا و750 جنيهًا، عُثر عليه بحوزة أحد المصابين عقب حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي بمقطورتين، أمام قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز كفر شكر.


وضم طاقم الإسعاف الذي تولى رد الأمانات كلًا من مشرف القطاع أيمن السيد الشحات، والمسعف حسن عبد الله سلامة، والسائق محمد عبد العزيز محمد، تحت إشراف الدكتور أحمد الدالي، مدير فرع هيئة الإسعاف بالقليوبية، والأستاذ عصام فتحي، المشرف العام لمحافظة القليوبية.


وكان الطاقم قد تعامل مع الحـ ـادث ونقل المصابين إلى مستشفى بنها للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وخلال التعامل مع المصاب عوض عبد المقصود السيد، المقيم بمنطقة دكرنس بمحافظة الدقهلية، تم العثور على المبلغ المالي الخاص به.


وحرص أفراد طاقم الإسعاف على الحفاظ على الأمانات وتسليمها إلى ذوي المصاب، حيث تم رد مبلغ 245750 جنيهًا، وتحرير محضر رسمي بتسليم الأمانات للشخص الذي تسلم المبلغ، في صورة تعكس التزام رجال الإسعاف بالحفاظ على ممتلكات المصابين وحقوقهم.


وكان طريق بنها – كفر شكر، البر الشرقي للرياح التوفيقي، أمام قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز كفر شكر، قد شهد حـ ـادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي بمقطورتين محملتين بالأسمنت، أثناء قيام الجرار بقطع الطريق أمام السيارة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص وقوع التصادم، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها للتأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.


كما جرى الدفع بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية هيئة الإسعاف المصرية كفر شكر حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

ظاهرة النينو

هل تشهد مصر خريفًا وشتاءً استثنائيين؟.. الأرصاد تكشف انعكاسات عودة ظاهرة النينيو

ماذا يقال في السجود

ماذا يقال في سجود الصلاة غير سبحان ربي الأعلى؟.. 5 أدعية تغير حياتك

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

أخطر جزيرة في العالم

لا تشبه أي مكان على الأرض.. صانع محتوى يكشف سر أخطر جزيرة في العالم

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

ترشيحاتنا

سناكس غير مكلفة

بأقل التكاليف.. أفكار سناكس اقتصادية للانش بوكس تغنيكِ عن المنتجات الجاهزة

فيفي عبده

بعد تعرض فيفي عبده للكسر.. كل ما تود معرفته عن إصابتها

تطهير الجسم

بتطلع الميكروبات والبكتيريا من الجسم.. عشبة رخيصة تمتلك فوائد مذهلة

بالصور

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

بيهرب منها ويخاف.. أشياء بسيطة تضايق طائر المينا الهندي وتبعده عن البلكونة

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

قبل ما سعرها يزيد للضعف.. متى ترتفع أسعار الطماطم؟ وطرق تخزينها

الطماطم
الطماطم
الطماطم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد