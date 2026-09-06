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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد مدارس شبرا الخيمة استعدادًا للعام الدراسي الجديد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية برفقة الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب شبرا الخيمة، جولة ميدانية لعدد من مدارس نطاق الحي لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 /2027، وذلك في إطار توجيهات المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.


وشملت الجولة تفقد مدارس مصطفى مشرفة، وابن رشد، والسيدة نفيسة، حيث تابعت نائب المحافظ ورئيس الحي مستوى الاستعدادات داخل المدارس، وجرى الوقوف على مدى جاهزية المرافق والخدمات الأساسية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب والعاملين.
وتفقدت اللجنة دورات المياه للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها وسلامة المحابس والتوصيلات، مع مراجعة شبكات المياه والتأكد من عدم وجود أي تسريبات، تنفيذًا لقرارات المجلس التنفيذي الخاصة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد، إلى جانب التأكيد على استمرار أعمال النظافة والتعقيم الدوري لدورات المياه حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.
كما تفقدت نائب المحافظ الفصول الدراسية للاطمئنان على جاهزية الأثاث المدرسي ومستوى الإضاءة والتهوية، إلى جانب متابعة مستوى النظافة العامة داخل المدارس ومحيطها الخارجي، والتأكد من إخلاء الممرات والأسوار ومداخل المدارس من أي إشغالات أو تراكمات، بما يسهم في تيسير حركة الطلاب وضمان سهولة الدخول والخروج.
وشددت الدكتورة سلوى أبو العينين على استمرار التنسيق الكامل مع الإدارة التعليمية، وتشكيل لجان متابعة دورية للمرور على جميع المدارس بنطاق الحي، للوقوف على الاحتياجات ورصد أي ملاحظات والعمل على تذليل العقبات بشكل فوري.
وأكدت أهمية تكثيف المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، لضمان جاهزية المدارس واستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومنظمة ومتكاملة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

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نائب محافظ القليوبية تتفقد مدارس شبرا الخيمة استعدادًا للعام الدراسي الجديد

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