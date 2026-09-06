مبعوثا ترامب يصلان أوكرانيا وسط تبادل لإطلاق النار بين موسكو وكييف

وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالقطار، في أول زيارة لهما إلى أوكرانيا لإجراء محادثات حول سبل إنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد لقائهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو السبت.

ومن المقرر أن يعقد المبعوثان مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

تبادل كثيف للضربات الجوية

وتزامن وصول الوفد الأمريكي مع استمرار تبادل الضربات بين الجانبين الروسي والأوكراني طوال ليلة السبت ويوم الأحد.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 108 طائرات مسيّرة وصواريخ من طراز "إس 8000 بانديرول" على أراضيها، مؤكدة إسقاط معظمها، فيما طال القصف 11 منطقة أوكرانية.

وأفادت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بمقتل رجل يبلغ 74 عاماً وإصابة 3 آخرين جراء غارات مسيّرات روسية، كما تسبب هجوم بمسيّرة في إصابة 7 أشخاص وتضرر مبنى سكني في منطقة خميلنيتسكي.

من جهته، أعلن الجيش الروسي إسقاط 258 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، ونقلت وكالة "أسترا" الروسية المستقلة عن مصادر أن مصفاة نفط في مدينة ريازان تعرضت للقصف وأدى ذلك إلى اندلاع حريق.

كما أعلنت سلطات منطقة بيلغورود الحدودية مقتل رجل وإصابة امرأة بجروح خطيرة إثر استهداف مركبة بطائرة مسيّرة أوكرانية.

لقاء الكرملين يستمر 3 ساعات دون نتائج معلنة

وكان بوتين قد استقبل ويتكوف وكوشنر في الكرملين السبت لبحث مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. واستمر اللقاء المغلق أكثر من ثلاث ساعات دون الإعلان عن أي اتفاق.

ووصف يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، المحادثات بأنها "بنّاءة وصريحة ومفيدة"، دون الخوض في تفاصيل.

وكان الرئيسان بوتين وزيلينسكي قد اتفقا على وقف استهداف العاصمتين أثناء سير المفاوضات.