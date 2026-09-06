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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدر عبد العاطي يلتقي وزير التعاون الدولي والتخطيط بجمهورية غينيا لبحث دعم العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد ٦ سبتمبر، إسماعيل نابي، وزير التعاون الدولي والتخطيط بجمهورية غينيا، على هامش الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري.

قدم وزير الخارجية التهنئة للوزير الغيني على تكليفه بمهام وزارة التنمية بجانب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي، مشيداً بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الغينية للتعاون الفني، منوهاً بأن المذكرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون التنموي وبناء القدرات بين الوكالتين، مؤكداً الحرص على مواصلة دعم غينيا في مجال تأهيل وبناء قدرات الكوادر الوطنية من خلال البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والأزهر الشريف.

كما أشاد الوزير عبد العاطي بافتتاح منجم ومشروع “سيماندو ٢٠٤٠”، في غينيا باعتباره أحد أضخم المشروعات الاستثمارية والتنموية في القارة الأفريقية، مؤكداً التطلع إلى تعزيز التواجد الاقتصادي والاستثماري وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية وخاصة الدوائية في غينيا خلال المرحلة المقبلة، والاستعداد لتقديم الخبرات والدعم اللازم لغينيا في ظل ما تشهده البلاد من نهضة اقتصادية وتنموية في إطار هذا المشروع القومي الاستراتيجي، بالإضافة إلى استعداد مصر للتعاون مع غينيا في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستثمارات الزراعية بما يدعم جهود غينيا في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، مؤكداً الحرص على إقامة شراكات مع الجانب الغيني في مجالات التعليم والجامعات والتدريب المهني والفني، بما يسهم في تزويد الشباب الغيني بالمهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي غينيا وزير التعاون الدولي والتخطيط بجمهورية غينيا إسماعيل نابي التعاون الفني

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