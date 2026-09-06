محسن صالح: أشدت بمعتمد جمال كثيرًا.. لكني ألومه بسبب استبدال الخضري

وجه محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، انتقادات إلى قرار معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، باستبدال أحمد الخضري خلال مواجهة إيه إس بورت الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج إلى الدعم النفسي واستعادة الثقة.

وقال محسن صالح، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «الكلام المظبوط»، إنه يعتبر واقعة استبدال الخضري درسًا لمعتمد جمال، رغم إشادته السابقة بالمدير الفني، موضحًا: «أنا أشدت كتير بمعتمد، لكن المرة دي أنا بلوم معتمد في تغيير اللاعب فورًا بعد الخطأ».

وأضاف أن المدرب قد يكون أحيانًا مستعدًا لإجراء تغيير معين، لكن خلال سير المباراة قد تظهر مستجدات تستدعي تغيير القرار، سواء بسبب إصابة لاعب أو وجود خطورة تستوجب تعديل التشكيل، مشيرًا إلى أن معتمد جمال تمسك بقراره المسبق ولم يضع في حساباته تأثير التغيير على اللاعب نفسيًا.

وتابع محسن صالح أن هناك تأثيرًا نفسيًا على أحمد الخضري يحتاج إلى معالجة خلال الفترة الفاصلة بين المباراة السابقة والمواجهة المقبلة، خاصة أن الخطأ الذي ارتكبه جاء في مباراة قدم خلالها اللاعب مستوى جيدًا بشكل عام.

وطالب رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي، معتمد جمال، بمنح الخضري فرصة جديدة في المباراة المقبلة، مؤكدًا ضرورة إشراكه أساسيًا من أجل استعادة ثقته بنفسه.

وقال: «ضروري إشراك اللاعب في المباراة القادمة لاستعادة الثقة مرة تانية؛ لأن اللاعب طوال المباراة كان بيأدي بشكل جيد، وخطأ واحد لا يكفي إنك أنت تعاقبه عليه».

وشدد محسن صالح على أن مشاركة الخضري أساسيًا في المباراة المقبلة ستكون رسالة دعم مهمة من المدير الفني، مضيفًا: «أنا باطلب من معتمد إنه يشارك اللاعب أساسيًا؛ زي ما أنت أشركته أساسي، شاركه أساسي، مفيش مشكلة».

وكان الزمالك قد حقق الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، بينما أكدت مصادر داخل النادي أن استبدال الخضري كان مخططًا له قبل هدف الفريق الجيبوتي بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية، وليس بسبب الخطأ الذي تسبب في الهدف.