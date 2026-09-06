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وفاة زوجة أيمن سلامة والجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة زوجة أيمن سلامة والجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة

أيمن سلامة
أيمن سلامة
أحمد إبراهيم

كشف محمد سرى عن وفاة زوجة المؤلف أيمن سلامة وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقال محمد سري : البقاء لله فى وفاة حرم الاستاذ أيمن سلامة وللفقيدة الرحمة والمغفرة وصلاة الجنازة بعد العصر بمسجد الشرطة.

أيمن سلامة يتحدث عن تعاونه مع غادة عبد الرازق

من ناحية اخرى استضافت إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على «نجوم إف إم»، السيناريست أيمن سلامة، للحديث عن أحدث أعماله الفنية ورؤيته لواقع الدراما المصرية.

وقال "قدمت نحو 15 مسلسلًا تلفزيونيًا، ويظل مسلسل (مع سبق الإصرار) من أحب الأعمال إلى قلبي، لما جمعه من نجاح كبير مع الفنانة غادة عبد الرازق”، مؤكداً انها أهم ممثلة في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة، ولم تظهر ممثلة بمكانتها خلال الـ20 عامًا الماضية، إنها ممثلة قوية جدًا، وبلا منازع أراها الأقوى في الوطن العربي”.

وكشف عن وجود تعاون جديد يجمعه بالفنانة غادة عبد الرازق، قائلاً: “هناك مفاجأة نعمل عليها حاليًا، إذ ستقدم عملين، كل منهما مكوّن من 15 حلقة، الأول من تأليف مجموعة من الكتّاب الشباب، والثاني يحمل اسم (عاليا)، وهو مشروع توقف العام الماضي بسبب مشكلات إنتاجية، قبل أن ينتقل إلى شركة إنتاج جديدة، ومن المقرر أن تعود من خلاله في موسم رمضان المقبل بعمل من 30 حلقة”.

وتحدث سلامة عن أوضاع صناعة الدراما في مصر، قائلاً: “آليات الإنتاج تحتاج إلى إعادة تنظيم، فنحن نعاني حاليًا من قلة الأعمال الجيدة وتراجع الجودة، صناعة الدراما من أهم الصناعات في مصر، ولها تأثير مباشر في الجمهور، وإذا لم تستعد قوتها، فإن القنوات العربية ستفقد كثيرًا من مكانتها”.

وشدد: “لدينا مشكلة تتمثل في غياب النجم المثقف، مثل الراحلين نور الشريف ومحمود مرسي، اللذين كانا يملكان وعيًا وثقافة كبيرة، وفي المقابل، هناك من يحاول فرض رأيه على العمل، وهو أمر خاطئ دراميًا”.

وتابع: “يجب إعادة صياغة المنظومة بالكامل، وأبرز المشكلات الحالية هي ربط الأعمال الدرامية بالإعلانات، وهو أمر أراه كارثيًا، ويجب الفصل بينهما إذا أردنا تقديم أعمال تقترب من المستوى الذي نشاهده في المنصات والمحطات العالمية”.

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