فساتينها فى دولابها.. أميرة مختار تكشف مصير مقتنيات والدتها رجاء الجداوي| خاص

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، مصير مقتيات والدتها، وذلك فى ذكرى ميلادها.

وقالت أميرة مختار، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “كل ملابس وفساتين والدتي رجاء الجداوي كما هي فى دولاب غرفة نومها، وكذلك المفكرة والقلم الذى كانت تدون به ذكرياتها ما زال موجوداً حتى آخر يوم كتبت فيه قبل عزلها بسبب كورونا”.

وأضافت: “أنا بشكل دائم ويومي أحاول التفكير فى فعل شيء يسعد أمي، وأتمنى أن أنجح فى ذلك، حيث هناك كثير من الأفكار سواء عمل متحف لها أو غيره، ولكن حتى الآن لم أستقر على شيء، ولكن مقتنياتها كما هي موجودة فى منزلها”.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا منذ 5 سنوات، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

بداية رجاء الجداوي

ولدت الفنانة رجاء الجداوي في محافظة الإسماعيلية، اسمها الحقيقي هو "نجاة علي حسن الجداوي"، والدها كان يعمل بالتجارة بين مصر والحجاز، ووالدتها شقيقة الفنانة تحية كاريوكا.

مسيرة رجاء الجداوي الفنية

بدأت رجاء الجداوي مسيرتها الفنية بالعمل كعارضة أزياء، ومن خلال عروض الأزياء أتيحت لها فرصة التمثيل، وكان أول ظهور لها على شاشة السينما من خلال فيلم "غريبة" عام 1958، وبعدها مثلت في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الشهيرة.

ومن أبرز أعمالها “الواد سيد الشغال، عصابة حمادة وتوتو، البيه البواب، حدوتة مصرية، هاتولي راجل، دعاء الكروان، تيمور وشفيقة، كركر، السلم والثعبان، حنفى الأبهة، البيه البواب، الثلاثة يشتغلونها”.