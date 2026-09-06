خد فلوسه.. الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف عاطل لطفل بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام الأهالى بالإمساك بأحد الأشخاص حال قيامه بمحاولة خطف طفل بالمنوفية.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 الجارى، تبلغ لمركز شرطة أشمون من الأهالى بالإمساك بأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مبلغ مالى من طفل.

بالانتقال وسؤال والد الطفل، عامل، مقيم بدائرة المركز، قرر أنه حال قيام نجله، 5 سنوات، بالتوجه لشراء بعض المستلزمات، قام المشكو فى حقه بسرقة المبلغ منه وقام الأهالى بالإمساك به واتهمه بالسرقة ونفى واقعة الخطف.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.