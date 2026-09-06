اللاعب قلقان.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور بعد انتهاء الـ3 مباريات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، من المشاركة خلال المباريات المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب أصبح قريبًا من العودة للمشاركة بعد انتهاء الفترة التي حددها الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، لغيابه عن المباريات.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إنه سبق وأكد أن إمام عاشور لن يشارك في أول 3 مباريات للأهلي، وفقًا لما أبلغه به عموتة، مشيرًا إلى أن هذه المباريات مرت بالفعل. وكانت تقارير وتصريحات سابقة قد أكدت أن استبعاد عاشور جاء وفق رؤية فنية بسبب عدم مشاركته بصورة كافية في فترة الإعداد.

وأضاف شوبير أن إمام عاشور يشعر بالقلق بسبب رغبته في العودة للمشاركة مع الأهلي، خاصة مع اقتراب ارتباطات منتخب مصر، موضحًا أن اللاعب يسعى للظهور في المباريات من أجل الحفاظ على فرصه في الانضمام إلى قائمة المنتخب.

وقال شوبير: «أنا قولتلك إن إمام عاشور مش هيشارك في أول 3 مباريات زي ما عموتة قاله، وفعلا عدوا الـ3 ماتشات».

وتابع: «إمام قلقان علشان المنتخب، ما هو عايز يلعب علشان يكون موجود في المنتخب»، في إشارة إلى رغبة اللاعب في الحصول على فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وعن إمكانية ظهور إمام عاشور في المباراة المقبلة، قال شوبير إنه يتوقع أن يكون اللاعب ضمن حسابات الجهاز الفني، مؤكدًا أن مشاركته ولو لجزء من المباراة قد تكون خطوة مناسبة لعودته تدريجيًا إلى أجواء المباريات.

وأوضح: «فهل هيشركه عموتة في المباراة المقبلة؟ أعتقد إنه من الأفضل له يكون موجود في الماتش اللي جاي، حتى لو يديله جزء من المباراة».

وكان عموتة قد تمسك في وقت سابق بقرار عدم الاستعجال في الدفع بإمام عاشور، رغم اجتهاد اللاعب في التدريبات، في ظل حاجة الجهاز الفني إلى استعادة اللاعب كامل جاهزيته البدنية والفنية قبل إشراكه.

وتأتي تصريحات شوبير في الوقت الذي يترقب فيه جمهور الأهلي الظهور الأول لإمام عاشور تحت قيادة الحسين عموتة، خاصة أن اللاعب يمثل أحد العناصر المهمة في خط وسط الفريق.