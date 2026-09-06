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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العلاقة شبه مقطوعة.. ناقد رياضي يحسم الجدل حول النزاع بين إمام عاشور وآدم وطني

امام عاشور وادم وطنى
امام عاشور وادم وطنى
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تطورات جديدة بشأن علاقة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بآدم وطني، موضحًا أن العلاقة بين الطرفين أصبحت شبه منقطعة خلال الفترة الحالية.

وقال محمود شوقي عبر حسابه علي موقع «يوتيوب»،إن عقد الوكالة الذي وقّعه إمام عاشور قبل سنوات كان مع شركة إسبانية تتعامل مع آدم وطني، وليس بشكل مباشر مع الوكيل فقط.

وأوضح أن إمام عاشور تلقى خلال الأيام الماضية رسالة بريد إلكتروني رسمية من الوكالة الإسبانية، تطالبه بالحصول على النسبة المستحقة لها من عقده الجديد مع النادي الأهلي، والتي تبلغ 10%.

وأشار إلى أن اللاعب لم يتم إخطاره بوجود أي نزاع قانوني مع الوكالة أو آدم وطني، مؤكدًا أن إمام عاشور سيسدد مستحقات الوكالة بشكل طبيعي.

وشدد الناقد الرياضي محمود شوقي على أنه لا توجد أي مخاوف داخل النادي الأهلي بشأن وضع إمام عاشور، سواء فيما يتعلق بالوكالة الإسبانية أو آدم وطني، مؤكدًا أن الأمر لا يمثل أزمة بالنسبة للنادي أو اللاعب في الوقت الحالي.

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