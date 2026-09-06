ركبت معاه من إسكندرية للجيزة .. القبض على بطلة فيديو التعدّى على سائق بتطبق نقل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليه بالسب ورفضها سداد قيمة الرحلة حال إستقلالها السيارة قيادته بالجيزة .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 أغسطس المنقضى تبلغ لشرطة النجدة بالجيزة بتضرّر أحد الأشخاص من سيدة ، وبالانتقال تم التقابل مع طرف أول: (سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى - مقيم بمحافظة الإسكندرية) وطرف ثان: (سيدة – مقيمة بمحافظة القليوبية) وبسؤالهما أقر الأول بإستقلال الثانية السيارة صحبته عن طريق التطبيق المشار إليه من محافظة الإسكندرية لتوصيلها إلى منطقة نزلة السمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وعقب وصولهما حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب عدم قدرتها على سداد قيمة الرحلة وطلبها إنتظار أحد الأشخاص لسداد القيمة ، وأيدت الثانية ذلك وأبديا رغبتهما فى الصلح والتراضى ولم يتهم أحدهما الآخر بشىء .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .





