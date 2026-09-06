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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لـ 4 أكتوبر| تأجيل جلسة محمد صلاح في أداء اليمين الحاسمة بدعوى أتعاب محاماة

محمد صلاح
محمد صلاح
رامي المهدي

قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيل نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح، مطالبة بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه على سبيل التعويض عن أضرار قال إنها لحقت به، لـ 4 أكتوبر.

 

تفاصيل الدعوى 

 أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، حملت رقم 7826، ضد اللاعب محمد صلاح، مطالبة بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه على سبيل التعويض عن أضرار قال إنها لحقت به.

وجاءت تفاصيل الدعوى، التي أقيمت بتاريخ 12 أكتوبر 2025، حيث طالب المحامي بتعويض قدره 255 ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أشار إلى تعرضه لها طوال الفترة محل النزاع، مع ترك تقدير قيمة التعويض النهائي للمحكمة.

وتداولت المحكمة نظر القضية خلال الفترة من 2 نوفمبر 2025 وحتى 12 يوليو 2026، قبل أن تحدد جلسة 6 سبتمبر 2026 للنطق بقرارها الأخير في الدعوى، ومن المقرر أن تفصل المحكمة في الطلبات المقدمة إليها خلال الجلسة المحددة.

محمد صلاح محكمة القاهرة الجديدة نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح

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