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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إياك والتدوير .. شوبير يوجه رسالة قوية لـ معتمد جمال بشأن حراس الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر


أشاد الإعلامي أحمد شوبير بمشاركة محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، في مواجهة أسي بورت بطل جيبوتي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الهدف الذي استقبله الحارس لا يتحمل مسؤوليته.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إنه أعجب بمنح محمد صبحي فرصة المشاركة، موضحًا أن الهدف الذي سكن شباكه جاء من مسافة قريبة للغاية، وبالتالي لا يمكن تحميله المسؤولية كاملة.

وأشار إلى أن المهدي سليمان هو الحارس الأساسي للزمالك في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه يستحق الحصول على هذه المكانة، بعدما شارك مع الفريق في أوقات صعبة وكان له دور في تتويج الأبيض بالدوري الموسم الماضي.

وأضاف شوبير أن المدرب من حقه منح الفرصة لبعض اللاعبين عندما تتاح له، وهو ما حدث مع محمد صبحي في المباراة الأفريقية، بينما تواجد عمر عبد العزيز على مقاعد البدلاء.

وكشف شوبير عن توقعاته بشأن حراسة مرمى الزمالك في المباريات المقبلة، موضحًا أن المهدي سليمان سيحرس عرين الفريق أمام أبو قير للأسمدة في الدوري، باعتباره الحارس الأساسي، بينما من المنتظر أن يشارك محمد عواد في مباراة العودة أمام أسي بورت بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد الإعلامي أن منح الحراس فرصًا للمشاركة في البطولات المختلفة أمر جيد، لكنه حذر معتمد جمال من الاعتماد على سياسة تدوير حراس المرمى داخل المسابقة الواحدة.

وقال شوبير إن تدوير الحراس بشكل مستمر في الدوري ليس أمرًا متبعًا في كرة القدم، مشددًا على ضرورة وجود حارس أساسي، إلى جانب حارس ثانٍ وثالث، للحفاظ على الاستقرار الفني في مركز حراسة المرمى.

الإعلامي أحمد شوبير الزمالك مواجهة أسي بورت بطل جيبوتي دوري أبطال أفريقيا محمد عواد محمد صبحي

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