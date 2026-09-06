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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: لدينا الآن 212 مصنعا تعمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
إسراء صبري

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركزا صناعيا عالميا، منوها بأنه تم اليوم افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ نحو 85 مليون دولار.

وأضاف مدبولي خلال افتتاحه مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نسبة المكون المحلي وصلت إلى 40 بالمئة في بعض الصناعات.

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وأوضح، أننا نعمل على توطين وتعميق الصناعة المحلية، مضيفا: المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أصبحت تضم 212 مصنعا.

مصطفى مدبولي قناة السويس رئيس الوزراء الرئيس السيسي

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