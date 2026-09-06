مدبولي: لدينا الآن 212 مصنعا تعمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركزا صناعيا عالميا، منوها بأنه تم اليوم افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ نحو 85 مليون دولار.

وأضاف مدبولي خلال افتتاحه مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نسبة المكون المحلي وصلت إلى 40 بالمئة في بعض الصناعات.

واسترسل: عملنا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تطوير سيارات الإسعاف

وأوضح، أننا نعمل على توطين وتعميق الصناعة المحلية، مضيفا: المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أصبحت تضم 212 مصنعا.