أحمد كشري: مجلس الإسماعيلي تعهد بحل أزمة القيد في يناير

تحدث احمد كشري المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن توليه تدريب الدراويش وطموحاته مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال كشري في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: أنا من محبي النادي الإسماعيلي ولا يستحق هذه المكانة الحالية، والاسماعيلي مكانه الدوري المصري والبطولات، وقبلت المهمة حبا في الإسماعيلي واتمنى خدمتهم.

واضاف: لم نأخذ حقنا تحكيميا في مباراة النصر وعانينا تحكيميا في المباراة بقرارات تحكيمية، وأهدرنا العديد من الفرص خلال المباراة.

وتابع: جمهور الإسماعيلي لم يرى الإسماعيلي بهذه الحالة أبدا وأعذر جمهور الإسماعيلي بسبب حبهم الكبير للنادي واطلب من الجمهور الصبر.

وواصل: حصلت على وعود من مجلس الادارة بحل أزمة القيد في يناير والفريق به نواقص كبيرة للغاية وتم وضع بند في العقد في حال عدم حل أزمة القيد يتم فسخ التعاقد.