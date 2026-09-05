انطلاق منافسات البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى.. اليوم

تنطلق اليوم "السبت" منافسات البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري على مضمار المركز الأولمبي للفرق القومية بالمعادي، بمشاركة وفود 15 دولة عربية.

وتبدأ مراسم حفل الافتتاح فى الخامسة مساءً، إيذاناً بانطلاق منافسات البطولة التي تجمع نخبة من المواهب الواعدة في ألعاب القوى العربية، وسط استعدادات تنظيمية وفنية مكثفة.

ويشهد اليوم الأول من منافسات البطولة زخمًا رياضيًا كبيرًا، حيث يتضمن البرنامج عددًا من السباقات والمسابقات المتنوعة، على فترتين صباحية ومسائية.

الفترة الصباحية:

- نهائي 5000 متر مشي للناشئين.

- تصفيات ونصف نهائي سباق 100 متر للناشئين والناشئات.

- نصف نهائي سباق 400 متر.

- نهائي الوثب العالي للناشئات في تمام الساعة 10:20 صباحًا.

- نهائي دفع الجلة للناشئين.

- نهائي الوثب الطويل للناشئات.

الفترة المسائية:

- نصف نهائي سباق 110 أمتار حواجز للناشئين.

- نهائي الوثب الطويل للناشئين.

- سباقات 800 متر.

- نهائي سباق 200 متر للناشئات.

- نهائي سباق 3000 متر للناشئات.

- نهائي قذف القرص للناشئات.

- ويُختتم اليوم بإقامة نهائي سباق 3000 متر للناشئين.