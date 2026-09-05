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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدف في كل مباراة.. خالد طلعت يكشف رقمًا سلبيًا لمحمد صبحي مع الزمالك

محمد صبحى
محمد صبحى
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إحصائية سلبية تخص محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأوضح خالد طلعت أن محمد صبحي خاض 77 مباراة مع الزمالك، استقبل خلالها 76 هدفًا، بمعدل يقترب من هدف في كل مباراة.

وكتب الناقد الرياضي عبر حسابه: «محمد صبحي يحافظ على رقمه القياسي السلبي التاريخي.. صبحي خاض مع الزمالك 77 مباراة، دخل مرماه 76 هدفًا، بمعدل هدف في المباراة الواحدة».

وأشار خالد طلعت إلى أن هذا الرقم، وفقًا لإحصائيته، لم يسبق لأي حارس مرمى في تاريخ الأهلي أو الزمالك تحقيقه، معتبرًا أنه رقم قياسي سلبي.

وكان خالد طلعت قد سبق وكشف في أكتوبر 2023 عن أرقام سلبية لمحمد صبحي مع الزمالك، موضحًا وقتها أن الحارس خاض 29 مباراة رسمية واستقبل 38 هدفًا.

محمد صبحي الزمالك الحارس خاض 29 مباراة رسمية خالد طلعت

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