كل ما تريد معرفته عن أخبار نادي الزمالك

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك غلق ملف مباراة الميناء الچيبوتي حيث يبدأ الفريق استعداده لمواجهة أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب ستاد القاهرة.

ويقترب حسام الزناتي من تولي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك خلال فترة التوقف القادمة بعد الإتفاق علي كافه البنود بينه وبين نادي الزمالك

كما أكد مسؤولو نادي الزمالك أن أمر تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لم يتم البدء بعد في مناقشته.

وبشأن رحيل حسام عبدالمجيد فان موعد وصول القسط الأخير من مستحقات الصفقة البالغ 750 الف دولار هو صيف 2027 القادم أي بعد عام من الأن.