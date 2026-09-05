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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أموال ضخمة ومواهب واعدة.. كيف أشعلت أندية إنجلترا سوق الانتقالات؟

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
منتصر الرفاعي

فرضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نفسها بقوة على سوق الانتقالات الصيفية بعدما شهد الميركاتو إنفاقا ضخما وصل إلى مستويات غير مسبوقة في ظل رغبة الأندية في تدعيم صفوفها بأفضل العناصر قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووصل إجمالي ما دفعته أندية البريميرليج العشرين لإبرام صفقاتها الجديدة إلى نحو 4.11 مليار يورو بينما بلغت حصيلة بيع اللاعبين حوالي 2.52 مليار يورو لتواصل الأندية الإنجليزية تأكيد تفوقها المالي على مستوى سوق الانتقالات.

وشهد الميركاتو أيضا إبرام 5 صفقات تجاوزت قيمة كل منها حاجز الـ100 مليون يورو فيما عاد الرقم القياسي البريطاني للظهور بعدما وصلت قيمة انتقال إنزو فرنانديز إلى 145 مليون يورو.

وفي ظل هذا الكم الهائل من الصفقات حاول موقع ترانسفير ماركت تحديد أبرز الانتقالات التي يمكن اعتبارها الأكثر نجاحا من خلال تقييمات اثنين من محلليه استندا إلى قيمة الصفقة ومستوى اللاعب وقدرته المتوقعة على صناعة الفارق مع فريقه الجديد.

سانجاري.. موهبة فرنسية جديدة في برينتفورد

كان مامادو سانجاري من الأسماء التي حصلت على اهتمام خاص بعد انتقاله إلى برينتفورد حيث يرى إيوان بوث روبرتسون أن لاعب الوسط يمتلك قدرات تؤهله للنجاح في الدوري الإنجليزي.

وأبدى روبرتسون إعجابه باللاعب منذ ظهوره في الدوري الفرنسي معتبرا أنه كان من أفضل لاعبي خط الوسط هناك خلال الموسم الماضي كما توقع أن يمثل سانجاري فرصة استثمارية مميزة لبرينتفورد سواء من الناحية الفنية أو المالية مستقبلا.

ديديتش.. إضافة قوية لمشروع نيوكاسل

ومن الصفقات التي نالت إشادة أيضا انتقال أمار ديديتش إلى نيوكاسل، ضمن تحركات النادي لتطوير تشكيلته خلال الصيف.

ويعتقد روبرتسون أن الظهير يمتلك إمكانات كبيرة قد تساعده على الوصول إلى مستوى أفضل الأظهرة عالميا مشيرا إلى أن تكلفة الصفقة التي بلغت 35.9 مليون يورو تبدو مناسبة بالنظر إلى قدراته وإمكاناته المستقبلية.

مارتينيز.. تشيلسي يحل أزمة حراسة المرمى

اتجه تشيلسي خلال الميركاتو إلى تدعيم الفريق بعناصر تتمتع بالخبرة وكان التعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أحد أبرز التحركات في هذا الإطار.

وانضم مارتينيز إلى البلوز مقابل 10 ملايين يورو وهي قيمة اعتبرها روبرتسون مناسبة للغاية بالنظر إلى خبرة الحارس وقدرته على سد واحدة من الثغرات التي عانى منها الفريق.

ولم يكتف تشيلسي بذلك، بل دعم دفاعه بالتعاقد مع ماكسينس لاكروا كما ضم تشيما أندريس في محاولة لبناء قائمة أكثر توازنا تجمع بين الخبرة والعناصر الشابة.

تشيما أندريس.. استثمار جديد للبلوز

وجاء انتقال تشيما أندريس إلى تشيلسي مقابل 22 مليون يورو ليكون واحدا من التحركات التي تستهدف بناء مستقبل الفريق.

ويرى روبرتسون أن لاعب الوسط قادر على منح تشيلسي إضافة حقيقية خاصة مع امتلاكه إمكانات يمكن تطويرها خلال الفترة المقبلة.

كما شملت قائمة الصفقات الواعدة أسماء مثل إبراهيم مباي وألفارو رودريجيز في ظل التوقعات بإمكانية تطور الثنائي وتحولهما إلى عناصر بارزة مستقبلا.

باليبا.. مانشستر يونايتد يغامر من أجل صفقة كبيرة

أما مانشستر يونايتد، فكان تعاقده مع كارلوس باليبا من أبرز الصفقات التي أثارت اهتمام بن ليتلمور.

ورغم عدم تقديم اللاعب أفضل مواسمه خلال الفترة الماضية فإن محلل ترانسفير ماركت يرى أن الصفقة قد تمنح يونايتد لاعبا من المستوى الرفيع خصوصا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار اللاعبين خلال السنوات الأخيرة.

وبالتالي، قد يتحول باليبا إلى أحد الاستثمارات الناجحة للنادي إذا نجح في استعادة أفضل مستوياته داخل الملعب.

هاكني وسانجاري ضمن أبرز الرهانات

لم يقتصر اختيار ليتلمور على الأسماء الكبيرة، حيث وضع أيضا مامادو سانجاري وهايدن هاكني ضمن قائمة اللاعبين الذين يمكن أن يقدموا قيمة كبيرة لأنديتهم الجديدة.

وحصل سانجاري تحديدا على إشادة من محللي ترانسفير ماركت بعدما اتفق اثنان منهم على أنه أحد أبرز لاعبي الوسط الذين انتقلوا إلى الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الحالية.

جيماريش.. أرسنال يحصل على قطعة مهمة

وشملت القائمة كذلك صفقة انتقال برونو جيماريش إلى أرسنال، حيث يرى ليتلمور أن النادي اللندني نجح في إضافة لاعب من النخبة إلى خط وسطه.

ورغم ارتفاع تكلفة الصفقة مقارنة بعمر اللاعب، فإن التقييم يرى أن قيمة جيماريش الفنية تجعل الاستثمار فيه منطقيا خاصة أنه يمتلك خبرة وقدرات تؤهله لتقديم إضافة كبيرة لأرسنال.

تشيلسي يراهن على الخبرة

ويبدو أن أحد أبرز ملامح تحركات تشيلسي في الميركاتو كان الاتجاه نحو ضم لاعبين قادرين على تقديم الإضافة فورا بدلا من الاعتماد فقط على العناصر الشابة.

وفي هذا السياق، برزت أسماء إيميليانو مارتينيز وماكسينس لاكروا ومورجان روجرز وهي صفقات يرى ليتلمور أنها منحت الفريق مزيجا أفضل من الجودة والخبرة والتوازن.

باركولا.. الرهان على المستقبل

وفيما يتعلق ببرادلي باركولا، فإن قيمة انتقاله أثارت بعض علامات الاستفهام، خصوصًا أنه لم يكن الخيار الأساسي في باريس سان جيرمان.

لكن ليتلمور يرى أن اللاعب يمتلك المقومات التي تجعله قادرا على التحول إلى نجم كبير مستقبلا وهو ما قد يجعل قيمة الصفقة تبدو أكثر منطقية مع مرور الوقت.

كما حصل طارق محرموفيتش وأمار ديديتش على إشادة، في ظل ملاءمة إمكاناتهما لطبيعة المنافسة القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موسم جديد يكشف الفائز الحقيقي

ومع وصول الإنفاق في البريميرليج إلى أكثر من 4 مليارات يورو ووجود 5 صفقات تخطت حاجز الـ100 مليون يورو فإن الميركاتو الإنجليزي أثبت مجددًا أنه الأكثر قوة من الناحية الاقتصادية.

لكن مهما كانت قيمة الصفقة أو اسم اللاعب أو تقييم الخبراء فإن الحكم النهائي سيظل للملعب إذ يحتاج اللاعبون الجدد إلى إثبات أن الأموال التي دفعتها أنديتهم كانت في محلها.

ومع انطلاق الموسم، ستتضح الصورة تدريجيا وستظهر الصفقات التي تحولت إلى نجاح حقيقي، مقابل أخرى ربما لا تتمكن من تلبية الطموحات الكبيرة التي صاحبت انتقالها إلى الدوري الإنجليزي.

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