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محض خيال.. فرنسا ترد على اتهامات التحريض على تمرد جنود في النيجر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محض خيال.. فرنسا ترد على اتهامات التحريض على تمرد جنود في النيجر

النيجر
النيجر
محمد على

نفى جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي اليوم ​السبت الاتهامات التي وجهتها النيجر ‌لبلاده.

وادعت النيجر أن فرنسا حرضت جنودا متمردين لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي ​بأنها "محض خيال".


وقال بارو لإذاعة فرنسا الدولية («إف إم»): إنّ هذه الاتهامات هي «محض افتراء»، مضيفاً أنه لم تكن لدى فرنسا أي «نية» أو «وسيلة» لإثارة مثل هذا التمرد.

وقبل أسبوع، أحبط المجلس العسكري الحاكم في النيجر بمساعدة حلفائه الروس تمرّداً لجنود منشقين.

ولمّح التلفزيون الرسمي في نهاية الأسبوع الماضي، إلى تورّط فرنسا مع المتمردين، من دون تقديم أي دليل على ذلك. وخلص مجلس الوزراء الجمعة إلى أن شبكة واسعة من المتواطئين بقيادة فرنسا خططت لهذا التمرّد.

وأشارت سلطات النيجر إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بارو: «إنّ كل ذلك هو كالعادة محاولة لتحميل فرنسا مسؤولية باطلة لا أساس لها من الصحة».


وتقاد النيجر عسكرياً برئاسة الجنرال عبد الرحمن تياني الذي وصل إلى السلطة عقب انقلاب في 2023، وعزّز العلاقات مع روسيا التي أصبحت شريكاً رئيسياً للنيجر.

ويتّهم المجلس العسكري في النيجر، التي استقلت عام 1960، فرنسا القوّة المستعمرة السابقة بتمويل المسلحين في مسعى لزعزعة الحكم، لكن باريس تنفي ذلك.

جان نويل بارو و مهاجمة قاعدة جوية عسكرية بارو إذاعة فرنسا الدولية محض افتراء فرنسا سلطات النيجر

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