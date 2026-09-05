الوكالة الدولية: دخول وقف إطلاق نار حول محطة زابوريجيا حيز التنفيذ

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت أن وقف إطلاق النار المحلي الذي توسطت فيه الوكالة قد دخل حيز التنفيذ لتمكين إجراء الإصلاحات اللازمة لاستعادة الطاقة الخارجية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ذكرت محطة الطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، والواقعة في أوكرانيا، تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الخارجي منذ 20 أغسطس، وتعتمد على مولدات الديزل الاحتياطية لتبريد أنظمة السلامة الحيوية الخاصة بها.

قالت الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة إن المحطة تعاني من نقص في احتياطيات وقود الديزل وتواجه احتمال انقطاع التيار الكهربائي في غضون أيام ما لم يتم استعادة الطاقة أو نقل المزيد من الديزل إلى الموقع، مضيفة أن الفنيين الأوكرانيين سيبدأون إصلاح خطوط الكهرباء في وقت لاحق من يوم السبت بعد إزالة الألغام من المنطقة.