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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الوكالة الدولية: دخول وقف إطلاق نار حول محطة زابوريجيا حيز التنفيذ

زابوريجيا
زابوريجيا
محمد على

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت أن وقف إطلاق النار المحلي الذي توسطت فيه الوكالة قد دخل حيز التنفيذ لتمكين إجراء الإصلاحات اللازمة لاستعادة الطاقة الخارجية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ذكرت محطة الطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، والواقعة في أوكرانيا، تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الخارجي منذ 20 أغسطس، وتعتمد على مولدات الديزل الاحتياطية لتبريد أنظمة السلامة الحيوية الخاصة بها.

قالت الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة إن المحطة تعاني من نقص في احتياطيات وقود الديزل وتواجه احتمال انقطاع التيار الكهربائي في غضون أيام ما لم يتم استعادة الطاقة أو نقل المزيد من الديزل إلى الموقع، مضيفة أن الفنيين الأوكرانيين سيبدأون إصلاح خطوط الكهرباء في وقت لاحق من يوم السبت بعد إزالة الألغام من المنطقة.

مواطن صيني الوكالة الدولية للطاقة الذرية زابوريجيا طاقة النووية انقطاع التيار الكهربائي استعادة الطاقة الأوكرانيين إصلاح خطوط الكهرباء الألغام

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