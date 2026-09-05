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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارة روسية تُغلق مصنعًا للصلب في أوكرانيا.. وتودي بحياة خمسة أشخاص

عامل يسير في مصنع فحم في بلدة أفدييفكا بالقرب من دونيتسك شرق أوكرانيا
عامل يسير في مصنع فحم في بلدة أفدييفكا بالقرب من دونيتسك شرق أوكرانيا
محمد على

أعلنت شركة إنتاج الصلب "ميتينفست" اليوم السبت أن هجوماً صاروخياً باليستياً روسياً على مصنع للصلب في منطقة دنيبرو الشرقية بأوكرانيا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وألحق أضراراً بمنشآت الإنتاج والبنية التحتية، مما أجبر على وقف جميع العمليات.

صرحت الشركة في بيان لها بأن“هذا يعد هجومًا آخر على منشأة مدنية تابعة لشركة ميتينفست لصناعة الصلب، ودليل إضافي على الضربات الروسية الممنهجة ضد القاعدة الصناعية الأوكرانية”.

 أضافت أن مصنع كاميت ستيل ينتج الحديد الخام والصلب حصراً للأغراض المدنية.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إن روسيا شنت غارات جوية على مطارات أوكرانيا في العاصمة كييف وبلدة بوريسبيل قبل زيارة المبعوثين الأمريكيين.

تم إغلاق المجال الجوي الأوكراني منذ التدخل الروسي في فبراير 2022. لكن زيلينسكي قال إن المسؤولين ناقشوا إمكانية استخدام مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر طائرة لزيارتهم المتوقعة إلى كييف يوم الأحد.

قال زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام: "من الواضح أن هذه الضربات الروسية على المطارات هي رد فعل على المناقشات والاستعدادات لقدوم الوفد الأمريكي وهبوطهم في مطار كييف أو مطار بوريسبيل.

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