ويتكوف وكوشنر يصلان موسكو بمقترح جديد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وصل المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو، اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام روسية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، أنه سيوفد المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو وكييف ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في أوكرانيا.

وذكر موقع أكسيوس الأميركي أن المبعوثين سيلتقيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو السبت، ثم الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف الأحد. وامتنع الكرملين عن التعليق.

وتمثل هذه الخطوة أحدث مساعي واشنطن لكسر الجمود الدبلوماسي في أعنف نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي بدأ مع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وصرح مسؤول أوكراني رفيع المستوى بأن المبعوثين سيصلان إلى كييف الأحد.



وأضاف ترامب في تصريحات صحفية أن المفاوضَين سيسعيان إلى درس إمكانية إحراز تقدم نحو السلام.