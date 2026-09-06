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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مدبولي يزف أخبارا سارة لخريجي التعليم الفني.. والرئيس السيسي يوجه بصرف العلاوة الشهرية.. وأمطار غزيرة وظواهر جوية قوية

التوك شو|
التوك شو|
رحمة سمير

15 ألف جنيه راتب.. رئيس الحكومة يزف أخبارا سارة لخريجي التعليم الفني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية، أنه يشعر بالفرح عندما يقوم بافتتاح المصانع ويقف مع الشباب، ويجد أن هناك شباب حديثي التخرج من المدارس الفنية، ويحصلون على رواتب بين 14 ألف و15 ألف جنيه بعد 3 سنين من العمل.

الأرصاد: الطقس حار رطب نهارا وشديد الحرارة جنوبا وتحذير للمصطافين
توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية المستقرة اليوم، مع طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء ليلًا إلى الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء.

قبل الدراسة.. استشاري تحذر من تغيير مواعيد نوم الأطفال بشكل مفاجئ


مع اقتراب انطلاق العام الدراسي، قدمت الدكتورة مها يوسف، استشاري أمراض النوم، عددًا من النصائح للأسر بشأن تنظيم مواعيد نوم الأطفال، محذرة من محاولة تغيير موعد النوم بشكل مفاجئ قبل الدراسة بيوم أو يومين.

الرئيس السيسي يوجه بصرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أ. ح محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

أمطار غزيرة وظواهر جوية قوية.. ماذا ستفعل «النينو» في طقس مصر؟

بين تقلبات الطقس المفاجئة وأحوال جوية قد تختلف عن المعتاد، تبرز ظاهرة «النينو» كأحد العوامل المناخية التي تثير التساؤلات حول شكل الطقس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. 

مصر و7 دول تدين بأشد العبارات مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة
أدان وزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا، الأحد، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم.

رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار تشيد بنجاح مصر في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي
أفادت قناة "القاهرة  الإخبارية" في نبأ عاجل أن رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار تشيد بنجاح الحكومة المصرية في تنفيذ خطوات طموحة على طريق الإصلاح الاقتصادي.

الطماطم بـ 40 جنيهًا.. الفلاحون يحذرون من موجة ارتفاع جديدة


انتشرت خلال الأيام الأخيرة أخبار كثيرة بخصوص تحريك أسعار الطماطم، ووصول الكيلو لـ 40 جنيه، خلال أكتوبر المقبل، وذلك بسبب فاصل الزراعات وتأثير التغيرات المناخية على المحصول، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الزراعة وخسائر تعرض لها المزارعون خلال المواسم الماضية.

الأعلى للآثار: المعارض الخارجية قوة مصر الناعمة..وتزيد من أعداد السائحين
قال الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن معرض الآثار المصرية المقام في هونغ كونغ استقطب نحو 670 ألف زائر، مؤكداً أن اختيار القطع الأثرية يراعي التنوع الحضاري والجغرافي، ويهدف إلى إبراز مقتنيات المتاحف والمخازن الأثرية المختلفة أمام الجمهور العالمي.


 

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